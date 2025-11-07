陳駿季：有秩序出豬以穩豬價 無法曝護盤價

經過15天禁運、禁宰限制後，全台今天(7日)恢復活豬拍賣、屠宰。農業部長陳駿季今天(7日)表示，為穩定豬價，目前有秩序且採登記方式出豬，未來每週會跟冷凍公會、肉品市場召開供銷調度會議滾動調整。至於豬價要低到什麼程度，政府才會出面護盤？陳駿季則說他無法透露。

為防堵非洲豬瘟，國內豬隻禁運、禁宰15天，非洲豬瘟中央災害應變中心6日開會，決定自6日中午起全國活豬恢復運載，7日凌晨開始恢復拍賣和屠宰。

立法院7日繼續進行施政總質詢，民進黨立委賴惠員關切豬瘟禁令解除後第一天，豬隻價格是否受影響。農業部長陳駿季答詢時表示，截至下午4時30分，整體豬價最高來到每公斤新台幣112元，平均每公斤101元左右。

對於外界擔憂豬價崩盤，陳駿季指出，根據農業部估算，在15天活豬禁運、禁宰期間，豬場增加約35萬頭至39萬頭豬，若短期內這些豬隻進入市場的量太多，價格恐撐不住，農業部必須考慮每天的屠宰量及拍賣量，有秩序、經過登記方式讓毛豬上市。

陳駿季也說明，若價格低到某個程度，會請冷凍廠協助凍存儲銷，撐住基本價格。賴惠員追問豬價要低到什麼程度，政府才會出面護盤？陳駿季則說他無法透露。陳駿季：『(原音)(賴惠員：你一定要給我們一個底線，大概在哪裡，就像說你會告訴我說我維持在(每公斤)90元，還是95元左右，還是95元以下，你總是要讓大家有一些心理準備。)我現在沒辦法講這個，因為我們在做價格的監控的部分。(賴惠員：你現在沒有辦法講，私底下可不可以讓我知道？)也沒辦法。』

陳駿季也說明未來會和肉品市場討論，每週都會有供銷調度會議，進行滾動式調整。

至於何時能開放廚餘養豬？陳駿季說，短期內要恢復的前提是監控設備要即時，而不是上傳照片而已，中、長期計畫則考慮國內廚餘如何再利用，達到環境穩定的狀況，未來會隨時跟環境部滾動檢討。

賴惠員也詢問未來要如何防範非洲豬瘟，避免再度爆發疫情。行政院長卓榮泰表示，這次的問題在於「該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控」，所以未來要完備設備監控及法規，加嚴處罰；另外也要加強邊境防疫。卓榮泰並透露他明天會查看邊境管理，希望從內而外進行安全檢查，且「只會更趨嚴，絕對不會放鬆」。