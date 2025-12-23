陳駿季：稻米自給率100% 庫存高於3個月消費量

（中央社記者汪淑芬台北23日電）總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，農業部長陳駿季報告「重要民生物資盤整及配送」，在確保稻米安全存量上，自給率100%，庫存高於3個月稻米消費量。

陳駿季說，政策目標是平時透過計畫性生產，並協助弱勢族群，同時為了能面對緊急狀況，應強化食米的供應鏈完整，對易致災區做好儲糧。

陳駿季指出，目前24萬公頃的稻米生產面積，食米自給率達100%，全年兩期稻作，1年可生產121萬噸左右的稻米，庫存高於3個月稻米消費量，事實上，到11月底，庫存量有106萬噸，可供應國人11個月的食量。

在提升社會救助部分，陳駿季表示，114年協助低收入戶、中低收入戶、身心障礙、獨居老人、經濟弱勢家庭、社區關懷據點、原民部落等對象的食米需求，達5000公噸。

針對預置災防儲糧，陳駿季說，114年於18縣市遇天災或緊急狀況交通易中斷的152個鄉鎮地區，儲備384公噸災害儲備糧，可供96萬人天使用。

陳駿季提到強化食米供應演練的重要性，他說，4月、8月及10月，分別在花蓮、嘉義及台東辦理過食米調度演練。

陳駿季表示，未來在稻米供應韌性上，將強化公糧基礎設施提升，編列新台幣8億元特別預算，補助公糧設置可延長食米效期的低溫藏桶、整修糧食及購置移動式發電機；同時，營造民眾承平時期儲備即食米飯的常備食品風氣，帶動廠商擴產，提升民眾自主應變能力。（編輯：管中維）1141223