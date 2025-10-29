陳駿季：防疫期間可疑肉品應銷毀 再檢驗無意義

（中央社記者汪淑芬台北29日電）新北封存來自染疫案場肉品80公斤。新北市長侯友宜今天表示，希望中央協助檢驗，但尚未獲回覆。農業部長陳駿季說，防疫期間肉品都應銷毀，再檢驗無意義。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第41次會議，下午農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持。

陳駿季說，應變中心在第39次會議就決議，希望所有台中案場出去的豬隻能夠全部銷毀，疫情期間應變中心的決定，地方政府配合。此時再去檢驗肉品是否呈陽性或陰性，已無意義。

陳駿季說，從防疫的角度，不希望防疫期間從台中地區特別是發生非洲豬瘟案場出去的肉品留下來，如果從食安角度看，豬隻從畜牧場要進到拍賣場必須有健康證明，拍賣完後也會有標示，可追溯來源，拿到拍賣證明單才會進入屠宰階段，並有獸醫做健康檢查，若有病變就會銷毀。（編輯：李亨山）1141029