陳駿季：116年禁用廚餘養豬 將設檢舉獎金

（中央社記者吳欣紜台北17日電）民國116年起全面禁止廚餘養豬，農業部長陳駿季今天說，將啟動更積極聯合稽查，絕不允許養豬戶在無許可情況下用廚餘養豬，也將設計檢舉獎金制度，盼大眾一同監督不守法的養豬戶。

防範非洲豬瘟入侵，政府日前拍板116年起全面禁用廚餘養豬，明年轉型期間，部分養豬場仍可使用事業廚餘等繼續餵養豬隻，但必須先獲地方政府同意，並完成高溫蒸煮設備及影像監視系統建置、確保運輸廚餘車輛裝設GPS，經跨部會聯合稽查合格。

陳駿季今天出席第4屆永續善農獎IPM Award頒獎典禮，會後接受媒體聯訪指出，今年從10月22日至今都是禁止使用廚餘養豬的時期，但目前仍查獲16場次養豬戶違規使用廚餘養豬，其中6場已裁罰，其他則是調查中。

陳駿季表示，即便禁止使用廚餘養豬還是有人偷偷使用，此現象令農業部相當擔憂，非常容易造成非洲豬瘟防疫破口，因此後續將啟動更積極的聯合稽查，絕不允許任何養豬戶在沒有得到再利用許可的情況下使用廚餘養豬。

媒體詢問，是否比照2021年防疫時推動檢舉獎金制度。陳駿季表示，會設計吹哨者獎金制度，因為養豬場遍布台灣各地，相信大部分都是守法的養豬場，但對少數不守法的養豬戶，希望透過大眾一起監督。

陳駿季強調，台灣的養豬產業不是農業部單一部會的問題，也不是豬農的問題，應該全民一起守護，才能讓台灣整體養豬產業發光發熱。（編輯：張雅淨）1141217