陳駿季：3前提沒做到 不會開放廚餘養豬

非洲豬瘟中央災害應變中心針對台灣首例非洲豬瘟案例場進行疫調，推論未落實蒸煮廚餘是導致爆發非洲豬瘟的最主要因素。農業部長、非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季對於未來是否再開放廚餘養豬，他於今天(3日)表示，禁運禁宰令若能順利於11月7日解除，也不會立即開放廚餘養豬，必須先達到3要件，包括對養豬場蒸煮設備重新檢視、查訪，蒸煮資訊要能即時監控，並落實稽查，法令規範要完備，廚餘的管理要落實。

農業部長、非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季說：『(原音)這次的案例場我們發現蒸煮設備其實是沒辦法運作的，包括國軍在那邊想要去確認的時候，還要經過很久的時間修理，還沒辦法修理起來，表示說設備只是裝在那邊好看的，所以我們會針對全國所有蒸煮設備做全部的聯合稽查，包括地方政府、包括環境部、包括農業部，我們會組成一個聯合稽查小組去稽查，這第一個前提。第二個部分就是所有蒸煮本身的溫度、還有相關的這些影像要能夠即時上傳、即時監控，不用過去的照片上傳，因為照片上傳只是一個時間點。』

陳駿季也指出，廚餘作為飼料且落實蒸煮並沒有問題，只有不落實蒸煮才會出現問題。陳駿季也表示，雖然農業部持續輔導養豬場轉型，但要禁止廚餘餵養豬隻，必須要有緩衝期，且如果廚餘沒有拿來餵養豬隻，去化也是一個問題，這些農業部都必須和環境部再做進一步討論。(編輯 : 廖奕婷)