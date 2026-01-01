陳鳳馨訪談易卦大師看2026趨勢 李咸陽：台灣否卦意謂停止！

媒體人陳鳳馨今（1）日在廣播節目「財經起床號」，訪問易術大師李咸陽談「易卦看2026全球財經趨勢」，他指出，台灣的卦象是天地否，而否卦是停止的意思。

陳鳳馨(圖左)、李咸陽。(圖/截自財經起床號YT)

針對2026台灣的卦象是天地否，李咸陽說，否卦其實是天地否，有些人會覺得說天在上、地在下，這很正常，自然而然。但是這個卦指的是什麼？這個否之所以為否，是因為天地不交，沒有互相、沒有作用、沒有交集，所以否卦是停止的意思。

李咸陽表示，台灣走到天地否卦，最大的問題可能就是來自於不同層面，朝野的或是產業跟產業之間的、人民跟政府之間的，可能缺少更多的對話，或是更多的交集。

廣告 廣告

(圖/截自財經起床號YT)

李咸陽指出，這其實某種程度可能從經濟層面來看，也是要小心的一件事情，就是大家都知道現在AI、半導體是非常暢旺，但是跟一般民間的傳統產業，或者是人口占比很高的服務業部分來看，兩者之間到底有沒有很好的經濟層面交流？能不能挹注？

李咸陽表示，大家常說每個時代都應該要有一個經濟的火車頭，但不能只是火車頭跑很快，後面掛的車廂如果不夠多，那能夠嘉惠的人其實就少了。他說，對於否卦來看，可能要思考的是如何讓上面的這些資源，能夠更好的往下走，不管對人民、對於其他中小企業，這是一個非常重要的事情。

針對傳統產業這幾年都不好、但AI很好的走向，李咸陽說，畢竟AI是主要當運的產業，所以如果用3、4年的趨勢來看，基本上仍然是趨勢向上的狀態。但是在2026還有2027，他認為是一個空窗期。

李咸陽表示，也就是說可預期它能夠好，應該要能夠發揮實質效應的，比方說常在講的工業4.0、機器人、自駕車，看到這麼多的新聞，但是真的已經跟我們生活層面有息息相關的都還沒有，可能都已經集中在大型企業，但經濟的榮景其實不能夠只集中在大型企業。他說，什麼時候這些資源才有辦法真正成熟跟下放？可能要到2027的下半到2028。

李咸陽認為，在這個過程裡面有兩件事情可以做，一個就是當然還是要持續觀察AI跟半導體的發展路徑，這是很重要的。第二個就是明知道就是一個總體趨勢的情況下，各行各業要怎麼樣去面對或因應這件事情？

延伸閱讀

參加元旦升旗典禮 韓國瑜：願新的一年國泰民安、社稷安定

影/任主席後首次黨部元旦升旗！鄭麗文喊話：希望兩岸和解

影/同框韓國瑜！鄭麗文親曝「私下互動」嗨喊：他說我像白雪公主