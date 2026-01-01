陳鳳馨訪談易卦大師看2026趨勢 李咸陽：黃金可思考停利點

媒體人陳鳳馨今（1）日在廣播節目「財經起床號」，訪問易術大師李咸陽談「易卦看2026全球財經趨勢」，針對2025年超夯的黃金，他指出2026年的卦象是火天大有，代表到了非常極致的狀態，因此須注意何時盛極而衰。

李咸陽老師(圖右)。(圖/截自財經起床號YT)

李咸陽表示，黃金2026卜的卦象是火天大有，火在天上，代表卦金到了一個非常極致的狀態，所以今年或許黃金仍然持續會上漲，但上漲的點，到底到什麼時間可能真的要開始盛極而衰，這個值得觀察。

李咸陽建議，其實如果持有黃金的人，應該對自己的那個，不能叫停損點，現在是很難損，應該是自己的停利點，可能要好好想一想，要思考一下。

廣告 廣告

(圖/截自財經起床號YT)

李咸陽表示，前面提到2027下半到2028，可能從產業轉型、能夠落地生根這一塊，可以開始看得到更多機會的時候，「你手頭上其實應該要更多的資金，你才能夠重新去安排你的投資標的」。

延伸閱讀

參加聯合祭祖大典 鄭麗文祈求：中華兒女不再自相殘殺

2026卜卦朝野僵局 郭正亮：鄭麗文應號召縣市長共同表態

參加元旦升旗典禮 韓國瑜：願新的一年國泰民安、社稷安定