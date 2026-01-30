陳鴻同框秦菲菲 昔日諧星已是億萬富婆

陳鴻30日在臉書分享，他與有著「東區億萬富婆」封號的一代諧星秦菲菲聚餐合照，2人一起回憶過往和曹西平合作的心情，「菲菲姐透露四哥不但是70年代台灣第一代的小鮮肉，而且私底下非常認真努力才藝精進，琴棋書畫樣樣皆通，在當年能成為一代偶像需要有多麼自律」，也稱讚出身醫生世家的曹西平從未展現出假掰、炫富的面貌，總是幽默又真性情。

秦菲菲在2、3年前出席資深藝人餐會時，謙虛地避談身家，「不能再說這些，我姊會罵死我，怕我被綁架，我就一個人，沒有人會來贖我」。但當她被問到在台北東區擁有幾棟房產時，她則幽默的以「我忘記了」巧妙閃避問題。

廣告 廣告

陳鴻昨說，秦菲菲最讓他欽佩的，莫過於秦菲菲在當紅時期淡出演藝圈，在東區開設早餐店，即便事業成功也沒因此陷入虛榮浮誇的價值觀，依然親切待人，「她喜歡幫助人也喜歡吃飯時搶帳單，但從不給人添麻煩，不會拿著明星的光環，需要別人給予特別待遇或把方便當隨便的公主病」。

陳鴻很感恩自己能有機會多跟才華洋溢的前輩交流、學習，「做人一定要學會開心，做藝人一定要會隨時轉念縮小自己才賺人熱淚跟服務產業的態度一樣，感念那些年曾經帶給我們快樂的諧星」。