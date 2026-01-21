陳鴻年屆60 鬆口沒時間躺平繼續冒險學習

〔記者林南谷／台北報導〕亞洲美食天王、阿鴻上菜主持人陳鴻，集廣播、著作、電視全方位的美食達人，陳鴻暱稱「阿鴻」，是台灣電視史上「第一代型男主廚」，以「阿鴻上菜」紅遍全台灣、星馬、日本、中國等地，是第一位把台灣小吃帶到全世界的美食節目主持人。

今(21)日上午，陳鴻在臉書發文透露跟父親說：「感謝您這一輩子尊重我自己選擇的路，如今我已屆60是否能不必像其他人，一定要工作到65歲才退休，你雖然期待我能夠在好的環境繼續得到學習與提升，不要輕易放棄好的機會。」

父親聽完補一句：「你的努力不懈早就超越家族成就，早就可以退休好好過自己想過的日子。」陳鴻突然眼眶泛紅，坦言是這一輩子第一次用撒嬌方式跟父親說話，「一個鐵漢柔情終於破解我們性格對立多年的芥蒂與冷空氣，這個時候我才能體會到一個人並不孤單，有家族的支持還有過去追求完美主義的武裝全都放下了。」

陳鴻說，人生溺水三千只取一瓢飲，知道這輩子的努力無論感情或在社會同流不合污甘願面對孤獨也無畏懼，「能得到父親的肯定，比什麼都開心。」並感謝老天爺讓他沒有時間躺平，可以繼續跟年輕人一起冒險學習，最後陳鴻替自己加油，「保持愉悅的心情向前進。」

