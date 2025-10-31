陳麗娜促提財劃法修正案 並籲市籍八位立委提案修法

市議員陳麗娜建議，趕快提出高雄市版財劃法修正案，並請八立委提案修法，不要只會抱怨甩鍋。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳麗娜卅一日指出，在立法院修改財劃法，以及中央砍高雄一般及計畫型補助款的時候，都沒看到八位市籍區域立委站出來反對，現在陳其邁一堆怨言，那就應該趕快提出高雄市版財劃法修正案，並請八立委提案修法，不要只會抱怨甩鍋，卻沒有行動。

陳麗娜表示，根據她整理的資料，高雄市一般性補助的刪減比例達廿七點三二%，僅略高於台中市的廿七%，但削減金額卻是全國最多，高達五十一點九億元。她強調，高雄市近年背負教育、社福與基礎建設等龐大支出，這些支出多屬「中央政策、地方買單」，中央卻未同步增加補助，導致地方財政壓力雪上加霜。

陳麗娜舉例，教育局推動「在地食材營養午餐」需支出約四點三億元，但補助能否到位仍未確定。更令她擔心的是，高雄市捷運建設補助將被減少一百零三億元，「這些都是原本核定的計畫，中央怎麼能說不給就不給？」

陳麗娜指出，以往中央與高雄同屬民進黨執政，年底常能獲得八、九十億元的剩餘款挹注，但今年情勢丕變，高雄面臨空前的財政挑戰。她呼籲市府應積極爭取修法，「中央掌握七成的稅收，如果願意多釋出給地方，才是真正的財政改革。」

陳麗娜強調，議會至今未收到任何市府版本，要求市府盡速提供書面資料，讓地方議員也能審視內容並共同發聲，「不要只是立委知道，議員不知道。」

她並呼籲市府與在地立委攜手，提出「高雄版本」的修法訴求，為高雄的財政找回公平的一席之地。