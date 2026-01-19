陳麗娜指市民是眼光雪亮 但不能輕乎新潮流奧步力

市議員陳麗娜認為，阻止新潮流復辟，不讓新潮流從中央吃到地方，這可能是今年高雄市長選舉的主旋律。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳麗娜十九日認為，民進黨由新潮流系的賴瑞隆出線後，今年的市長選舉其實已經不是藍綠之爭，而是新系與非新系的對決。阻止新潮流復辟，不讓新潮流從中央吃到地方，這可能是今年高雄市長選舉的主旋律。

陳麗娜表示，新潮流的特性是，說著最漂亮的話，做著濫用權力、排除異己的事，派系優先的結果，讓高雄陷入長達十幾年的財政暴亂期，別的不說，美濃大峽谷、土方之亂等，哪一個不是根源於新潮流執政時期？

廣告 廣告

她說，新潮流雖爛，但很會打選戰。這次民進黨初選，再次印證了新潮流選舉操作的實力。柯志恩經過三年和地方的親密接觸，認真親民的經營，目前的領先是合理的，說明高雄市民是眼光雪亮的，但碰到新潮流，真的是不能輕敵。

陳麗娜進一步說，因為新潮流的奧步力，真的超乎想象。畢竟，當年連最善良的黃俊英老師，都被他們一招走路工翻盤。

陳麗娜提到，最新媒體民調，柯志恩領先賴瑞隆，其實民進黨內部也是明智的，媒體的交叉分析指出，泛藍支持者高達九十二點二%支持柯志恩，但泛綠支持者只有六十九點八%支持賴瑞隆。綠營向來以團結著稱，但賴瑞隆竟然拿不到七成的綠營支持，這極為罕見的現象正說明了，綠營內部對新潮流復辟的厭惡。