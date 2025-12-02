陳麗珍為銀髮族爭取福利 盼市府研議讓長輩享受生活

市議員陳麗珍為銀髮族發聲，呼籲市府審視長照專員評估標準，爭取長輩往來C據點交通補助，以及放寬敬老卡使用和增加點數等。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳麗珍二日總質詢為銀髮族發聲，呼籲市府審視長照專員評估標準，爭取長輩往來C據點交通補助，以及放寬敬老卡使用和增加點數等，盼市府研議推動。

高雄邁入高齡化社會，陳議員說，明年長照經費上看八十五億元，其中八十五%用於居家服務，民眾申請後將由長照專員評估和分級數，但相關標準由專員主觀認定，常有民眾疑惑其公平性，盼市府審視標準，並爭取提供長輩至C據點之交通補助。

陳麗珍指出，目前敬老卡使用範圍僅侷限大眾運輸，使用項目太侷限，長輩根本用不完，並建議放寬敬老卡使用、並增加每年點數自一千二百點至一千八百點，計程車單次補助從五十點增至八十五元、看診抵用掛號費五十點等，讓長輩便利享受生活。社會局允諾評估。

陳議員表示，感謝市府完善蓮池潭西側環潭步道，惟新庄仔路人行道及環潭路東岸步道(孔廟-清水宮-牌樓)仍面臨髒亂、路樹竄根及木棧道損壞，改善經費約三千萬元經費，呼籲市府加速修繕，讓環潭步道順利成圓。

楠梓產業園區營運，陳議員也指出，上下班時段，翠華路、左楠路及後昌路皆面臨嚴重塞車，呼籲市府加速開通園區南路及園區東路接高楠公路巷道，紓解車流。因應北高雄產業進駐，人口快速成長，陳議員呼籲市府儘速推動總經費一千九百卅九億元，行串聯學校、科學園區及醫療院所的捷運紫線工程。