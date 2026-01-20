陳3歲上身！陳其邁玩瘋「超人力霸王」提燈 這天起全民排隊領

高雄市長陳其邁（中）今（20）日搶先開箱丙午年限定新春小物，其中最受矚目的是結合「高雄冬日遊樂園」主題IP「超人力霸王」的小提燈，另有開運紅包、傳統春聯等，立委賴瑞隆（右三）等人陪同。（柯宗緯攝）

迎接馬年到來，高雄市長陳其邁今（20）日搶先開箱丙午年限定新春小物，其中最受矚目的是結合「高雄冬日遊樂園」主題IP「超人力霸王」的小提燈，高市國小等學童將於開學周由學校統一發放，一般民眾2月27日、28日可到高雄港18號碼頭領取。至於陳其邁任內最後一次發送的開運紅包，首站將從1月31日三鳳中街開跑。

陳其邁今天手持「初代超人力霸王」提燈及玩偶，向市民拜賀早年。他說，希望在新的一年，大家都能「馬上幸福、馬上成功」，平安順利。今年選擇「超人力霸王」IP作為主題，是因為過去一年在許多關鍵時刻，看見很多人像超人一樣挺身而出，展現守護正義、勇敢承擔的精神；而超人力霸王橫跨世代、幾乎人人都認識，也象徵在困難時刻給人力量。他也感謝書法家與設計團隊的創意投入，讓春聯、賀卡與小提燈都充滿巧思，替高雄的新年增添祝福。

結合「高雄冬日遊樂園」主題IP「超人力霸王」的小提燈，高市國小等學童將於開學周由學校統一發放，一般民眾2月27日、28日可到高雄港18號碼頭領取。（柯宗緯攝）

其中，最受期待的「超人力霸王」小提燈特別設計靈活關節，可呈現站立、直立及飛行等多種英勇姿態，兼具創意與收藏價值。高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童將於開學周由學校統一發放；一般民眾則可於2月27日、28日下午4時，至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。

「超人力霸王」開運紅包正面以超人力霸王劃破閃亮夜空，背面融入旅運中心、高流等高雄地標與港灣意象，期許2026高雄繼續突破、愈來愈好，將於1月31日起在三鳳中街首發，接著配合高雄過好年商圈活動陸續發放，詳細時間地點請關注經發局臉書。全市國小、幼兒園學童將由學校統一發送。

今年傳統春聯由高雄師範大學書法家蔡典成題字，書寫《躍馬迎福》及《駿騰迎祥》兩款，筆勢遒勁穩健，墨韻濃淡相宜。《馬雄好》斗方春聯則一語雙關，台語諧音「馬上好」，融入吉祥物「高雄熊」，馬與熊並肩拱手賀新春，傳遞「好事馬上來」的祝福。

傳統春聯與斗方春聯則於2月2日起，在四維及鳳山行政中心、各區公所上班時間09：00-17：00發送，也放置於觀光局所轄場館、文化局場館及高雄捷運各站點，自由索取，送完為止。

記者會現場，陳其邁不停拿超人力霸王小提燈逗弄旁邊的人，發揮「陳3歲」本性，氣氛歡樂。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆也到場祝賀，他笑說「回娘家」，誇讚陳其邁推出IP讓高雄燈會進入新世界，「高雄就是一棒接一棒，我真的與有榮焉」。

