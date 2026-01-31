陳3歲來了！開箱冬日遊樂園 陳其邁騎「小恐龍」滿場飛嗨喊：騎回家

記者陳思妤／台北報導

高雄冬日遊樂園找來日本知名IP英雄「超人力霸王」首度降臨高雄，還有恐龍旋轉木馬等22項免費遊樂設施全面開放，被笑稱「陳三歲」的高雄市長陳其邁昨（30）日也親自試玩，頭上戴著「超人力霸王」頭套，坐上「小恐龍」四處和民眾擊掌，還示範加速、甩尾，嗨到說要騎回家。

高雄冬日遊樂園2月7日到3月1日在愛河灣、16–18號碼頭登場，除了日本知名IP英雄「超人力霸王」首度降臨高雄外，還有全新亮相的恐龍旋轉木馬、夢幻飛天車等7項機械設施、2座主題氣墊，以及2-4歲幼兒遊戲區，共22項免費遊樂設施全部開放、免費遊玩。

陳其邁30日除了參加記者會外，也親自下場體驗，還在社群平台發文炫耀是「第一個玩到2026冬日遊樂園恐龍的人」，直喊玩到不想回家。陳其邁坐上恐龍旋轉木馬超興奮，不僅一路揮手還「搭訕」旁邊的小朋友問「好不好玩」，獲得肯定的答案後還和小朋友擊掌。

陳其邁開箱冬日遊樂園，嗨玩遊樂設施（圖／翻攝自高雄市議員黃文益Threads）

陳其邁也親自示範騎行「小恐龍」，身形在一群小朋友中看起來相當「明顯」。但他一開始似乎騎得不太穩，還差點撞到人，但學會如何控制後，陳其邁就開始加速，甚至還示範甩尾，越騎越嗨，還揮揮手開玩笑說要「騎回家」。讓高雄市政府觀光局長高閔琳都無奈說，「某位三歲小朋友騎著恐龍，滿場飛到讓大家追不到」。

