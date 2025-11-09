即時中心／顏一軒、陳治甬報導

高雄市長陳其邁今（9）日於臉書貼出與綠委蘇巧慧過去於立法院擔任同事的合照，力挺她競選新北市長。不過，蘇巧慧上午受訪時說，希望陳其邁可以再選兩人漂亮一點的合照。對此，陳其邁打趣回應，「相片當然是挑我比較好看的啊」。





陳其邁今日傍晚5時出席「高雄市114年市民集團婚禮」，並短暫接受媒體堵訪。記者提問，蘇巧慧回應感謝您的祝福，那她也會向你學習怎麼治理高雄，她也開玩笑說，希望你下次那個相片可以選好看一點，請教市長看法？

廣告 廣告

陳其邁表示，蘇巧慧是台大法律系畢業，同時也是賓州大學（University of Pennsylvania）法學碩士，可說是學有專精，那公督盟評鑑也是15屆的優秀立委，在國會的表現、整個在包括水獺媽媽社區服務，可以說是這個第一名的立委。

陳其邁說，第一名的立委轉換跑道，在過去跟行政院協調、一些重大的改革法案的推動，她都非常的有經驗，是會做事的立委；所以也希望新北市民能夠給蘇巧慧一個機會，能選擇一個年輕、創新、會做事的蘇巧慧。

記者追問兩人合照被蘇巧慧抱怨一事，陳其邁先是反問，「她是對我的相片有？...」；隨後才打趣妙回，「相片當然是挑我比較好看的啊，對不對？這個是比較重要」。

話鋒一轉，陳其邁強調，蘇巧慧真的是很不簡單，因為她非常關心小朋友教育的問題；而且長期在立法院教育委員會所以是非常關心下一代，「我想關心教育也好，或者是社福公托以及長照等，這個都是她長期非常關注的一些重點」。

陳其邁說，新北市人口很多，真的是需要一個能不斷的創新，又有非常好的從政資歷（的市長參選人），「我想她以後會是一個第一名的市長」。







原文出處：快新聞／陳3歲又上線了！蘇巧慧吐槽合照不夠美 陳其邁神回逗樂記者

更多民視新聞報導

網造謠「台灣花80億歐元讓蕭美琴演講」 立委：中國才靠錢收買政治人物

最新／淡水傍晚無預警大停電！逾2千戶受影響 台電曝原因

網傳台灣「巨資」換蕭美琴演講 IPAC親駁「假消息」

