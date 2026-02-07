陶博館國際咖啡杯大賽 展出18國39件作品

如果有咖啡杯，讓你在早晨感受大西洋的海風、觀賞宇宙星辰，甚至觸摸動物皮革的紋理，喝咖啡的體驗會不一樣嗎？陶博館的「第五屆國際咖啡杯大賽」匯聚十八國的三十九件作品，將生活風景與文化記憶濃縮於咖啡杯中。走進展場，彷彿展開環遊世界的旅程，細品全球藝術家如何透過陶藝詮釋「喝咖啡」的儀式。

陶博館長張啟文表示，陶博館致力於建立國際陶藝交流平臺，透過國際競賽吸引全球陶藝創作者參與，提升臺灣在國際陶藝界的能見度。本屆競賽吸引三十八國、二百五十六位創作者參賽，總件數創新高，國際參賽數首次超越國內，顯示競賽已獲得良好國際口碑。

金獎由西班牙的瑪爾塔·阿瑪達以《大西洋咖啡》獲得，作品以青瓷色調搭配紅藍線條，咖啡壺造型如橋樑，連結喝咖啡的儀式與大西洋。阿瑪達希望透過陶瓷讓觀者感受海邊的沉思時光。

銀獎由日本的鈴木秀昭以《釉上彩繪金銀宇宙紋杯碟》獲得，靈感來自宇宙，色彩華麗，營造美好飲用情境。銅獎則由韓國的吳宗甫與姜龍圭的《藍咖啡感官杯系列》獲得，柔潤杯型搭配鈷藍紋樣，展現靜謐氣質，重新詮釋韓國陶瓷美學。

三件特優作品同樣創意豐富。臺灣的李慧文以《反星》運用柴燒手法，呈現層次多變的肌理。希臘的狄奧多拉·齊拉科格魯以《印記》展現簡潔幾何造型與透光特性。中國大陸的解丹寧以《泥之珍革：咖啡杯套組》模擬珍稀動物皮革，兼具實用與趣味。