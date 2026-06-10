陶博館戲水池6/17開放 藝術消暑一日遊首選

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記者黃朝琴／綜合報導

鶯歌陶博館「水廣場戲水池」將於6月17日至8月30日沁涼開放，園區兒童遊戲沙坑區也同步開放，除了玩水樂趣，今夏推出陶藝手作課程，民眾可動手捏塑出繽紛可愛的小陶器，假日還有令人驚嘆的「腳踢轆轤」神技示範，大家喜愛的「柴燒窯烤麵包」也同步飄香；結合玩水、手作、看展及美食，親子可在陶館內玩樂一整天，享受藝術消暑一日遊。

陶博館長張啟文表示，陶博館「水廣場戲水池」是夏天親子期待的消暑聖地，今年特別針對戲水池地板進行升級與改善，大幅提升防滑的安全性，讓小朋友玩得更盡興、家長更安心。戲水池開放時間為每週三至週五上午9時30分至下午5時，週六、週日與國定假日延長至晚上6時，週一、二定期保養暫停開放，民眾皆可免費入園消暑。

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張啟文指出，陶瓷藝術園區的水廣場不只是消暑設施，從戶外戲水到室內捏陶，更是將陶藝與生活結合的藝術樂園，讓大小朋友裝載夏日回憶。陶博館7月1日起同步推出陶藝DIY課程，針對10歲以上開設「甜甜一夏．帶籽西瓜盤」，可捏塑陶盤並彩繪上紅肉或黃肉西瓜，點綴一粒粒黑亮的西瓜籽，逗趣又實用；4至10歲小朋友可參加「萌萌動物迴力車」DIY，運用輕質土多媒材創造專屬玩具。線上報名陶藝DIY課程請至陶瓷學院(https://reurl.cc/6GnrLk)。

陶博館提醒，孩童及幼兒戲水時家長應全程在旁陪伴，避免在池畔攀爬、奔跑或推擠，請勿乘坐或重壓池內的陶瓷球體藝術品，並遵守戲水池旁公告注意事項，及配合現場工作人員的引導，才能玩的安全放心。

「陶博館水廣場戲水池」將於6月17日起至8月30日沁涼開放。（陶博館提供）

「甜甜一夏．帶籽西瓜盤」DIY，10歲以上民眾動手捏塑及彩繪紅肉或黃肉西瓜盤。（陶博館提供）

「萌萌動物迴力車」DIY，帶領4至10歲小朋友使用輕質土，捏出超可愛迴力車。（陶博館提供）