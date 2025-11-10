陶博館迎25週年館慶 Q貓陶盤萌力回歸及樂團獻演同慶





慶祝陶博館25歲生日快樂！今年館慶活動邀請大家共同開啟一場多感官體驗的慶生派對。從超人氣的陶藝課程「Q貓陶盤2.0」限定回歸、溫馨律動的「隨心所欲樂團」音樂演出，再到壓軸登場的「2025臺灣陶藝獎」接力登場，豐富活動和大家共度冬日歡樂時光。

陶博館館長張啟文表示，陶博館自2000年11月26日開館以來，持續致力於展覽、教育推廣及地方連結，感謝一路以來支持、陪伴我們的人，讓陶博館從地方走向國際，成為許多人心中充滿記憶與溫度的地方，今年館慶系列活動邀請民眾從不同角度，感受陶藝生活之美，感受冬日藝術氣息。

陶博館的陶藝研習室上一季「Q貓小陶盤」主題課程一推出就成為陶博館DIY的人氣王，在社群媒體上掀起分享一波Q貓熱潮，課程在六月底結束後，不少民眾紛紛敲碗課程回歸！陶博館將於館慶活動期間特別推出升級版的「Q貓陶盤2.0」課程，以全新造型在11月26日(三)至11月30日(日)萌力回歸。

Q貓陶盤2.0以「慶典」為靈感，一隻舉起雙手、笑眼迎賓，一隻張開可愛雙爪，象徵開心迎接陶博館25週年歡樂氣氛，參加者可依喜好創作，留下生日祝福。11月12日(三)上午10:00起開放線上報名（https://reurl.cc/gnWr3z），平日每日2場、假日每日3場，每場次開放40人，適合10歲以上民眾參加。為了提供更舒適的創作環境及品質，本次課程不開放陪同入場。

此外，11月23日(日)下午2:30在陶博館本館1樓大廳舉辦音樂會，以音樂為陶博館慶生增添氣氛，特別邀請多年獲選為新北市傑出演藝團隊的「隨心所欲樂團」演出。樂團以中西樂器融合的形式，結合二胡、琵琶、打擊、中阮與鋼琴多元編制，帶來輕快動人的樂曲，以樂音與民眾共同慶祝陶博館的25週年成長里程碑。

館慶期間還有多項活動接力登場，文化商店與甘樂茶事陶博館中店也同步推出館慶限定優惠，邀請大家一起為陶博館慶生、共享喜悅。其中陶藝界最受矚目的「2025臺灣陶藝獎」將於11月28日(五)盛大開展，展現當代陶藝創作的多樣風貌與創新能量。更多活動內容可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。



