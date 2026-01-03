【陶博館駐村藝術家作品典藏展】從陶土出發 思索永續與自然

記者連琳／專題報導

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至2月8日於B1陶藝長廊推出「自然的永續之境—陶博館駐村藝術家作品典藏展」，展出多位藝術家歷年駐村創作成果，展覽以「永續」與「自然」為策展核心，透過陶藝創作回應土地、環境與人類記憶之間的關係，引領觀眾從陶土出發，重新思索人與自然共生的可能。

駐村研習 深度感受鶯歌陶藝生活

陶博館自2011年成立「國際駐村研習中心」，設置包含工作室、窯室等設施的完整陶藝創作空間，並透過「臺灣陶藝駐村計畫」，邀請國內外陶藝家與設計師進駐創作，鼓勵藝術家深度體驗鶯歌陶藝生活，累積創作能量，本次展覽精選近年來自全國各地駐村藝術家於駐村期間完成之作品，作品多以自然環境為創作素材與思考起點，回應土地、家鄉、記憶等議題。

多位國內外藝術家在駐村生活中實際走入臺灣土地，親身感受尖山一帶適合製陶的黏土資源，並理解早期煤礦、林木燃料，以及大漢溪水運與縱貫鐵路所形塑的產業脈絡，逐步體會陶藝如何在自然、歷史與生活交織中生成。這些深刻的在地經驗，不只是環境的一部分，而是記憶、身分、文化與感知的根基，使藝術家以情感回應土地，創作出尊重環境與自然共存的作品，亦成為本展的永續核心精神。

作品多元 刻劃自然循環生命印記

典藏展展品形式多元，涵蓋人物造型、抽象結構與自然意象轉化等創作樣態，藝術家透過層疊、鏤空、裂紋與燒製痕跡，呈現時間在物質上留下的印記，部分作品保留陶土原色與粗獷質地，強調材料本身的自然性。有的作品取形自人體與植物，象徵生命的生成與循環，有的則以岩層、礦物或地景為靈感，回應土地記憶與環境變遷。

此外，陶博館2樓亦規劃以臺灣陶瓷發展為主題之常設展區，從歷史脈絡、產業發展、生活記憶到未來展望，規劃4大展區，引領觀眾深入認識臺灣多元而豐富的陶瓷文化；同時館方亦設立「陶瓷學院」，透過親子陶藝體驗、成人陶藝創作課程及傳統腳踢轆轤示範教學等多元推廣活動，讓不同年齡層民眾親近陶藝創作，深化博物館與社會大眾之間的文化連結。

館方邀請民眾把握展期，走進陶博館，從展覽到鶯歌在地土地記憶之間，感受陶藝所蘊含的自然哲思與文化深度。

《嗨！地震先生》以身體起伏的波紋造型，轉化臺灣地震頻繁的自然經驗，將不安與韌性凝縮於陶土之中。（記者連琳攝）

觀眾於展品間駐足、穿梭，認真感受藝術家的記憶、身分、文化與感知。（記者連琳攝）

水果、小動物與花草在藝術家的創作中，變身動人的陶作故事。（記者連琳攝）

展覽精選歷年來自不同文化背景的駐村藝術家創作，他們在鶯歌駐村期間觀察土地、植物與生活風景，將感受轉化為獨特的陶藝語言。（記者連琳攝）

《恆久如一系列─質樸的節奏》陶藝家以層疊線條與漸層色澤塑造器形，如地層推移般呈現時間在陶土中留下的痕跡，隱喻自然循環與生命延續。（記者連琳攝）

新北市立陶瓷博物館即日起至2月8日於B1陶藝長廊推出「自然的永續之境—陶博館駐村藝術家作品典藏展」。（記者連琳攝）

順遊景點。（資料來源：新北市觀光旅遊網；記者連琳整理）