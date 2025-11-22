陶博館《殼居》個展 探討家與歸屬感
記者黃朝琴／臺北報導
鶯歌陶博館《殼居》烏列爾·卡斯皮個展昨日登場，以色列陶藝家烏列爾．卡斯皮以「殼」為切入點，探討「家」與「歸屬感」概念，3系列12組件作品，從漂浮於時光中的大型貝殼雕塑、閃爍金屬光澤的手工陶瓷貝殼，乃至與鶯歌高職學生合作打造的可步入陶片建築，件件精采，不僅是藝術探索，更是呼籲人們反思家園的空間。
烏列爾曾在德國、荷蘭、美國等地駐村和擔任學術研究員，作品曾在美國、英國、歐洲、臺灣和日本的博物館、畫廊和藝術博覽會上展出。他的創作靈感來自於中東的考古遺跡並結合未來設計的美學概念，探索古代工藝復興與當代陶藝之間的互動，發展出獨特的創作方法和視覺語彙。
烏列爾的遊牧式生命經驗，讓作品在多重的地理環境與文化之間穿梭，帶著對「家」的感知跨越邊界，帶領觀眾進入一個沉浸式記憶與探索景觀。
該展呈現3大系列作品，系列一以柔和的粉綠與淡粉色調呈現的大型雕塑，模糊了身體、容器與形態之間的界線，宛如漂浮於時光與空氣中的貝殼遺跡。
系列二作品靈感來自烏列爾在地中海的童年記憶，數百個貝殼形態如螺旋或水滴的手工陶瓷貝殼，表面覆有粉紅、藍綠與紫色的金屬光澤，在光線下閃爍變幻。
系列三由烏列爾與鶯歌高職學生共同創作，呈現為一座可步入的建築結構，懸掛著數千片藍白相間、形似貝殼的陶瓷片，觀眾走入其中，如同進入一個被陶片環繞的庇護空間，感受藝術、記憶與歸屬之間的連結。
粉綠與淡粉色的大型雕塑，彷彿漂浮於時光中的貝殼遺跡。（鶯歌陶博館提供）
數百件螺旋或水滴狀陶製貝殼覆以粉紅、藍綠、紫色金屬光澤，隨光線閃爍變幻。（鶯歌陶博館提供）
