陶喆洛杉磯開唱 愕聞北捷事件

「金曲歌王」陶喆19、20日在美國洛杉磯（L.A.）舉辦世界巡迴演唱會，曾在美國念書及工作的他，重回老家開唱相當興奮，「心情已經無法用言語表達，所有一切都放在今晚音樂中吧。」

巡演行程滿檔的陶喆，今年更受邀出席湖南衛視跨年演唱會，他在社群寫下：「新年伊始，熾熱出發，讓我們帶著夢想與正能量一起邁向2026。」據了解，湖南衛視跨年邀來超強天王天后卡司，包括有王心凌、戴佩妮、徐佳瑩、那英、檀健次等輪番登場。

陶喆去年3月啟動全新巡演後，至今征戰了42個城市、唱完79場演出，所到之處票房滿座，大受歡迎，近來他從寒冷的多倫多唱到風光明媚的洛杉磯，此行更特別抽空造訪了多處景點。

感動參觀搖滾名人堂

其中，最令他深受鼓舞的是參觀了克里夫蘭最有名的「搖滾名人堂」，看到由音樂人和傳奇人物捐出來的老物件，重新感受音樂是怎麼一路演變、發展出不同風格的搖滾，「逛完整個博物館，讓我再次意識到音樂在我們生命裡占了多重要的位置；它不只是娛樂，而是跟我們的生活、社會、歷史，甚至整個世界都緊緊連在一起。」

他也趁空檔走訪百老匯，「這座城市不論白天或深夜，到處都有Live music 和Live band」；抵達紐約時，他也到911紀念地打卡，並在街頭品嘗熱狗堡。

這次赴L.A.演出，他的家人也同行，經紀人楊濮僕昨透露：「家人都在當地陪伴，也會一起留下幾天，過完耶誕節再返台北。」人在美國的陶喆更心繫台灣，北捷發生恐怖攻擊時間正是L.A.的深夜，經紀人說，「早上到演出現場彩排，聽工作人員描述後十分驚愕，持續關注中。」