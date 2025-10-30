陶大偉病榻上問「我還帥不帥」 王偉忠讚嘆：就是明星
《明星養老院》2.0 即將於下週到高雄文化中心至德堂演出，監製王偉忠在中廣吳淡如的節目《幸福好時光》中表示，這齣戲的靈感來源是他從小認識的藝人，包括陶大偉、高凌風等人，他陪伴這些有意思的藝人一輩子，也送他們離開，一直很想為這些大明星做點事情，於是完成好笑又溫暖的《明星養老院》，11月8日、9日將在高雄演出三場。
吳淡如發現目前劇場的觀眾年齡已經不是過去的的黑頭髮年輕人族群，越來越多的銀髮族樂於走進劇場看戲，王偉忠說，確實如此，很多人喜歡劇場的現場共鳴感，這跟滑手機、看短片的感覺截然不同。
吳淡如很好奇王偉忠為何會監製舞台劇《明星養老院》這樣的題材，王偉忠表示，他的作品多半都是描寫情懷，是根據自己、朋友、或是社會上發生的事情創作；像陶大偉、高凌風，都是他十九歲剛進入電視圈打工時的當紅藝人，這幾十年來他常陪兩人聊天。陶大偉最後一次住院，在病床上還問他：「偉忠，我還帥不帥？」王偉忠說，當時陶大偉臉上沒有一絲病容，頭上還挑染漂亮的一撮銀髮，他誠懇的回答，「你很帥！」他覺得這就是明星！
高凌風的人生也讓王偉忠與吳淡如感觸良多。吳淡如覺得高凌風真的是了不起的巨星，而且能屈能伸，就是理財規劃不到位。王偉忠說，高凌風當年衝冠一怒、為愛走天涯，後來參加悶鍋、模仿星雲大師等等，一直到人生最後都想開演唱會，真的當了一輩子明星。
高凌風過世之前，王偉忠在榮總陪高凌風聊了四個小時，這四個小時讓他永難忘懷，很想為老朋友們做些事情，監製《明星養老院》這齣舞台劇，讓藝人們在其中歡樂共居，也是對明星的致敬。
吳淡如覺得王偉忠真的好盡力，從年輕一直創作到現在，好奇王偉忠覺得變老有趣嗎？王偉忠說，現在他會聽到自己要自己慢一點，量力而為，好點子睡個覺想一想，還覺得好、再去做。吳淡如笑說兩人都是急躁天蠍座，做事情很要求細節，但她自認不是「完美主義者」，只是可以做好的事情，一定要做好！王偉忠聞言秒回，「這就是完美主義啊！」
《明星養老院》由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。卡司堅強，包括方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠與網紅娘娘，購票請洽udn售票網。
