陶子昔問「每天相處辣妹怎把持住」？黃明志真實答案曝光 她秒閉嘴

娛樂中心／台北報導

馬來西亞知名歌手黃明志因「護理師女神」謝侑芯猝死案遭警方調查，案件從猝死轉為以謀殺角度偵辦，引發社會高度關注。藝人陶晶瑩（陶子）就在網路節目透露，自己曾問過黃明志每天和這麼多辣妹相處，會不會把持不住，結果黃明志的反應讓陶子立刻閉嘴。

陶晶瑩今年以《虎姑婆和他的朋友》入圍兒童少年節目主持人獎。（圖／記者鄭孟晃攝影、趙于瑩攝影）

陶子在網路節目《陶色新聞》中透露當年和黃明志合作〈十個男人〉時，她就曾好奇問對方，每天和這麼多辣的女生相處，會不會把持不住，結果黃明志立刻指身旁的女生跟大家介紹這是他女朋友，還強調：「我女朋友都跟著」。陶子當時不知道黃明志是否和女友交往15年，因此問完這題就閉嘴，「因為他女朋友就在這，我們可能自己想多了」，她也形容黃明志女友是個很有型的女生，「頭髮短短的，很有型」。

廣告 廣告

沒想到如今黃明志捲入網紅命案。而謝侑芯父母白髮人送黑髮人十分哀痛，目前委託代理人赴大馬幫忙處理女兒後事。黃明志目前仍被警方留置調查，警方已申請延押6天。由於案件涉及毒品成分，吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪時指出，完整的毒理與解剖報告預計需等待約3個月才能出爐。大馬法醫陳然致也在社群發文解釋，指此案牽涉層面複雜，「沒有所謂簡單的死亡」。

更多三立新聞網報導

被真槍抵額頭逼退出！《棒棒堂》男星爆遭黑道威脅 驚人內幕曝光

恭喜佳娜生了！祖雄宣布二度當爸得子激喊：「一家四口」的新旅程

我的寶寶被馬桶沖掉了！女星懷孕大血崩痛哭 「驚人下場」曝光

開轟王子道歉聲明荒謬！律師曝他脫罪「唯一解法」：承認當牛郎

