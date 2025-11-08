陶晶瑩也見過黃明志女友！脫口「與辣妹合作…」秒尷尬

陶晶瑩（左）見過黃明志女友本人，脫口尷尬問題秒閉嘴。（圖／亞洲通文創提供）

馬來西亞歌手黃明志近日捲入網紅謝侑芯的猝逝案，甚至疑似涉及毒品，全案仍在調查當中，掀起台、馬兩地網友關注。而日前爆出黃明志有位交往約15年的女友，主持天后陶晶瑩則表示自己曾見過女友本人，還不小心在本人面前問了尷尬的問題。

陶晶瑩日前在廣播節目《陶色新聞》透露，2023年與黃明志合作歌曲時，就見過黃明志的女友本尊，一開始她不知情地詢問黃明志：「你每天跟這麼多這麼辣的女生相處會不會…」怎料，黃明志下秒指向一旁的女友，介紹道：「我女朋友，我女朋友都跟著」，讓陶晶瑩頓時尷尬閉嘴，懊悔自己太多嘴。

不過，女友當下並未回應什麼，只是簡單地與陶晶瑩點點頭打招呼，陶晶瑩則稱讚女友是很有型的女生，「她給我的感覺就是頭髮短短，很有型」。而說到與黃明志工作的經驗，陶晶瑩表示不清楚對方每次的作業習慣，但兩人合作時，「他（黃明志）完全沒有跟我要任何費用就包辦那首歌，他自己就找了一個很大的場地包下來，就是砸重本在拍」，令陶晶瑩有些驚訝，同時讚嘆對方的認真態度。

黃明志2023年致敬金曲〈姊姊妹妹站起來〉，並邀請原唱陶晶瑩合作，改編原有歌詞故事的視角，結合中國及電音曲風，洗腦的旋律連陶晶瑩都快忘記原本的唱法，兩人更在黃明志演唱會上再次合唱，掀起話題。至於陶晶瑩與黃明志的緣分，原來黃明志曾擔任節目《超級星光大道》的工作人員，黃明志也感謝陶晶瑩對他和馬來西亞的支持，陶晶瑩反過來讚賞他的創作才華及對社會發聲的勇氣，足見合作過程並無不悅。

