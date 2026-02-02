陶晶瑩出席大S紀念雕像揭幕 同日接噩耗痛失袁惟仁：以為你會再回來

陶晶瑩稍早在社群平台發長文悼念袁惟仁，字字句句盡是思念與不捨。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

陶晶瑩今（2日）出席好友大S（徐熙媛）紀念雕像揭幕儀式，下午又接獲資深音樂人「小胖老師」袁惟仁辭世的噩耗，接連失去兩位生命中重要的好友，讓她悲痛不已。陶晶瑩與袁惟仁相識多年，當年在《超級星光大道》合作培養出深厚情誼，之後也一同參與大陸綜藝節目《吐槽大會》，私下互動頻繁、交情甚篤。她稍早在社群平台發長文，字字句句盡是思念與不捨。

陶晶瑩表示一大早從台北出發前往金山參加大S紀念雕像揭幕，沿途風雨交加、海象洶湧，讓她不禁感嘆：「很難想像具俊曄每天是如何走過這孤獨的千山萬水。」現場親友齊聚，悼念這位美麗又真誠的大S，也一同見證由具俊曄親自為妻子設計的銅像：一名仰望台北方向的純真少女。陶晶瑩提到，具俊曄穿著27年前熙媛送的大衣、徐媽媽驕傲地展示女兒送的鞋，在風雨中，小S與蔡康永含淚卻仍不忘穿插「地獄哏」主持，讓大家更深刻感受到：「思念只會越來越長。」

好不容易回到台北，正準備與親友聚餐、以大S喜歡的方式好好相聚時，手機卻傳來記者訊息，告知袁惟仁病逝的消息，讓她下午才哭過的雙眼，再度潰堤。

陶晶瑩心痛寫道：「小胖啊，你真的……唉。我知道你累了，也知道家人的辛苦，只是曾經有過一點點期盼，以為你會再回來，一起唱歌、打麻將，互相虧一下……。」她也感謝袁惟仁留下無數動人的作品，「謝謝你寫過那麼美的歌，謝謝你在星光大道願意搭嘴鼓，謝謝你對創作的堅持，謝謝你。」

