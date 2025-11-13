陶晶瑩加持Billboard 開金嗓

陶晶瑩現身主持BBL TP音樂餐廳開箱活動，開唱暖場。（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

陶晶瑩13日現身主持音樂餐廳Billboard Live TAIPEI開箱活動，完全把媒體現場氣氛推到滿檔。隨後她還開金口演唱名曲〈L-O-V-E〉，為專業級場館加持，讓她完全收服全場。

音樂餐廳Billboard Live TAIPEI正式開箱，公布超豪華夢幻卡司～由日本天后中島美嘉（Mika Nakashima）擔任開箱首演，後續更有徐若瑄、大無限樂團（Do As Infinity）、鮮于貞娥（Sunwoo Jung-A）、王若琳、陳勢安與Eric Martin（Mr. Big 主唱）接力登場，跨越日、韓、台、美的陣容氣勢驚人。

陶晶瑩以開箱VIP身分亮相，並於現場親領 Billboard Live TAIPEI VIP 金卡，象徵台灣首批尊榮會員正式誕生。陶子隨後主持象徵「世界級啟動」的開箱儀式，以機智幽默的節奏帶領全媒體踏入全新音樂宇宙，現場四大沉浸式體驗空間首次曝光，媒體與嘉賓紛紛驚呼：「這根本是亞洲最強音樂場館！」

CREDO HOLDINGS董事長白井浩一表示，台北的創造力與熱情正是Billboard Live精神的體現；前Billboard JAPAN CEO、現場總監北口正人也激動表示：「這不是日本的複製，而是屬於台北的Billboard Live。」Penske Media Corporation代表Gurjeet Chima更肯定台北將成為PMC佈局亞洲的重要據點。