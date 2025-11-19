陶晶瑩向范姜彥豐道歉！公開2人私下對話 坦承「做了錯誤的判斷」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

范姜彥豐與粿粿婚變事件鬧得滿城風雨，而主持人陶晶瑩也曾在自己主持的節目《桃色新聞》談及此事，更提到范姜彥豐登上天后闆妹直播喝名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，此舉讓她有些傻眼，甚至認為對范姜彥豐形象扣分，一番話掀起網上兩派議論。對此，陶晶瑩18日在節目上透露，自己已傳訊息向范姜彥豐本人致歉，坦言自己做了錯誤的判斷。

陶晶瑩向范姜彥豐道歉。（圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube）

陶晶瑩坦言，自己在評論范姜彥豐的事件時，有欠考慮，「在資訊不足的狀況下，我做了錯誤的判斷，尤其對當事人不舒服，覺得很不好意思。」隨後透露，自己私下已經先傳訊息向范姜彥豐本人道歉，對方也接受了陶晶瑩的道歉，表示可以理解，但婉拒受訪，希望風波不要再擴大，讓陶晶瑩稱讚范姜彥豐是個溫暖且有禮貌的人。

陶晶瑩也曝光兩人私下對話，稱讚范姜彥豐是個溫暖有禮的人。（圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube）

面對這次的錯誤，陶晶瑩認為，既然說錯話就應該道歉，「我覺得我們人本來就應該反省，有不對的就承認，希望被傷到心或感情的人，會能夠原諒我不是那個意思，然後能夠接受我的道歉，我因為本人他（范姜彥豐）真的很善良的一個男生，我覺得他說話非常非常的溫柔。」最後也謝謝范姜彥豐願意接受自己的道歉。





