陶晶瑩向范姜彥豐道歉 認發言不妥「做了錯誤的判斷」

主持人陶晶瑩日前因在Podcast節目上，評論范姜彥豐婚變後，登上天后闆妹的直播，喝了一杯名為為「小王秘蜜粿果綠」的飲料來自嘲，讓陶晶瑩認為很扣分，不過隔了幾日，陶晶瑩主動道歉，承認自己做了錯誤的判斷，

陶晶瑩今（18日）在節目中表示，當時的說法，「確實不妥，因為有很多東西是我們私下揣測，在資訊不足的狀況下，我做了錯誤的判斷，尤其對當事人不舒服。」而她也主動傳訊息給范姜彥豐表示歉意，獲得了對方原諒，讓陶晶瑩讚范姜彥豐是個很溫柔的人。

而此事會發生，還是因為當時陶晶瑩對范姜彥豐喝飲料自嘲的行為感到不妥，直言這很扣分，「因為你本來是受害者，怎麼會拿老婆外遇這件事情來消費自己跟消費老婆。」但後續遭到網友批評，有網友認為，做錯事的不是范姜彥豐，拿來自嘲並無大礙。

