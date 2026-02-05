陶晶瑩嘆袁惟仁「版稅早賣斷」 憶〈離開我〉誕生過程：以為他想把我

袁惟仁長期臥床過世享年57歲。（翻攝自袁惟仁臉書）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2日臥床病逝，享年57歲，好友陶晶瑩3日在廣播節目《陶色新聞》分享她與袁惟仁過往相處的小故事，透露袁惟仁長期臥病在床，許多藝人朋友到KTV都會點唱他的歌，讓他多賺點版稅補貼醫藥費，但據陶晶瑩所知，袁惟仁不少歌曲創作版稅早已被「賣斷」，大家想幫他也無濟於事。

節目中，陶晶瑩難過表示，得知袁惟仁死訊時一群朋友正在聚餐，她當黨抱著康康痛哭，很氣對方生前不好好珍惜健康。

陶晶瑩說，其實這些年演藝圈有很多朋友都在默默金援袁惟仁和他的家人，自己之外，還有張宇、十一郎、黃韻玲、游鴻明、陳子鴻、吳宗憲、康康、巫啟賢等人，甚至包含在中國的音樂人。

廣告 廣告

陶晶瑩表示，大家時不時都會透過袁惟仁姊姊更新小胖老師的近況，也會到KTV點歌幫他增加版稅收入。但無奈的是，據陶晶瑩所知，袁惟仁的詞曲版稅早就賣斷，大家再怎麼唱也無能為力，她不確定是不是每一首歌，但至少小胖老師替她寫的〈離開我〉、〈那些日子〉，版權已不在他手上了。

回憶兩人的好交情，陶晶瑩也分享了兩人過往的一些小故事，抱怨小胖老師到她工作是打麻將，借走整套英國樂團Pink Floyd的CD至今都沒還，以及創作〈離開我〉的過程。

陶晶瑩說那時她剛失戀，有天袁惟仁突然約她喝咖啡，陶晶瑩心想「寫歌喝什麼咖啡…」懷疑小胖老師想把她，於是帶著防衛心赴約。結果袁惟仁真的帶了筆記本跟鉛筆，認真記錄她的感情故事，才有〈離開我〉這首經典情歌誕生。

陶晶瑩認為，袁惟仁在音樂領域上真的非常專業，有其執著與獨特品味，或許正因巨蟹座的關係「也是個多情種，因為有情才能寫出有愛的歌。」對袁惟仁的感情事欲言又止。

更多鏡週刊報導

翻出袁惟仁跟全家合照 前妻陸元琪哭喊：我還是有話想對祢說…

「以後不做指甲了」袁惟仁離世...愛女星二代心聲曝光 約定下輩子還當父女：要牽我走紅毯

袁惟仁病逝昔外遇13年！陸元琪產後遭小三逼退位 婚外情對象被起底曝光