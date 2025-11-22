陶晶瑩大巨蛋被「發配邊疆」 收工帶女兒奔高雄朝聖TWICE

陶晶瑩（左）邀女兒豆豆上台打招呼。中華音樂人交流協會提供



「臺北大巨蛋 民歌大團圓」今（11╱22）破天荒凝聚74位民歌手化身音樂時空旅人首登大巨蛋，陶晶瑩以華語中生代歌手的身分出席，她還邀女兒豆豆上台打招呼，她笑說：「我等等要陪我女兒去高雄看TWICE ，但我跟她說，請先陪媽媽來臺北大巨蛋，看我那個年代的TWICE！」

潘越雲演唱招牌歌〈天天天藍〉與〈守著陽光守著你〉。中華音樂人交流協會提供

陶晶瑩一連演唱張雨生的〈天天想你〉跟蔡藍欽的〈這個世界〉，瞬間勾起數萬名觀眾的青春記憶，掀起第一波大合唱，她開玩笑說：「剛剛唱的還可以嗎？老實說我今天是資歷最淺的小妹，所以被發配邊疆。」接著說：「我從小聽民歌長大，吳楚楚先生是我出道時的老闆，雨生的歌也跟民歌有些淵緣，我們都是受民歌薰陶開始創作的。」

廣告 廣告

隨後登場的潘越雲則以經典的深情嗓音接連演唱招牌歌〈天天天藍〉與〈守著陽光守著你〉，標誌性的細膩情感及聲線成為當晚最令人屏息的瞬間時刻。

更多太報報導

「U：NUS」補漆〈刷到臉紅紅〉 蔡承祐單飛：想靠近又害怕失去

鄭宜農難忘登台前染病狂咳 「真的不能沒有唱歌」

「告五人」許願告白李安 搶金馬前夕同框劉若英