陶晶瑩怒揭精品暗黑流程！名媛關穎點頭認同 怒揭精品黑幕！

記者林宜君／台北報導

名媛關穎近日登上陶晶瑩主持的YouTube節目，談及投資與消費觀念時，坦言自己其實也曾在精品店遭遇櫃姐擺臉色。（圖／翻攝自關穎IG）

一句看似隨口的「那很貴」，意外撕開精品門市的隱形門檻。從移工試鞋爭議，到名媛自揭被冷落經驗，櫃姐態度與所謂「懂不懂買」的潛規則，再度被推上檯面。日前一名越南籍移工前往台北101「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃試穿鞋款，卻疑似遭女店員以「那很貴」等語回應，相關內容在網路流傳後引發軒然大波，不少網友質疑服務態度帶有消費歧視意味。事件延燒後，台北101董事長賈永婕親自出面說明，強調「不論是否消費，進門就是客人」，並已要求針對櫃位服務流程與人員態度進行全面檢討。

關穎直言，許多精品包被塑造成「保值商品」，但她並不完全認同，認為不少說法其實只是銷售話術。（圖／翻攝自陶晶瑩fun人生YT）

這起事件不只引發基層消費者共鳴，也意外勾出名人圈的相似經驗。日盛金控千金、名媛關穎近日登上陶晶瑩主持的YouTube節目，談及投資與消費觀念時，坦言自己其實也曾在精品店遭遇櫃姐擺臉色。關穎直言，許多精品包被塑造成「保值商品」，但她並不完全認同，認為不少說法其實只是銷售話術。關穎也透露，有些高奢品牌櫃員在銷售過程中，會刻意表現冷淡，或提及「朋友」、「更厲害的人也有買」，試圖刺激顧客消費，但她直言「我不會被刺激的」，也不會因此買單。

陶晶瑩則分享一段讓她印象深刻的「陪逛經驗」，她曾與三位貴婦朋友出國旅遊，順道前往精品店取包，一到門口，朋友們便緊張提醒：「這次一定要走對門。」原因是上回誤從另一個入口進去，曾被櫃員冷眼對待。（圖／翻攝自陶晶瑩fun人生YT）

陶晶瑩則分享一段讓她印象深刻的「陪逛經驗」。她曾與三位貴婦朋友出國旅遊，順道前往精品店取包，一到門口，朋友們便緊張提醒：「這次一定要走對門。」原因是上回誤從另一個入口進去，曾被櫃員冷眼對待。陶晶瑩當下相當疑惑，原以為只是百貨動線差異，沒想到竟只是同一櫃位內的兩扇門。進店後，其中一名友人拿出粉紅色包包照片詢問，櫃姐卻語氣強硬回嗆：「粉紅色我能給妳嗎？妳拿照片來我就一定要給妳嗎？妳知道多少人在等嗎？」讓陶晶瑩當場傻眼，甚至忍不住在心中怒喊：「要不要我打你。」。

陶晶瑩曾分享一段印象深刻的經歷：她與朋友進入精品店，櫃姐說要「進去看看」，結果一走就是五到十分鐘，幾人只能站在原地等候，彷彿被晾在一旁「罰站」。（圖／翻攝自陶晶瑩fun人生YT）

在精品門市購物，不只價格高昂，有時連服務流程都可能暗藏心理設計。陶晶瑩曾分享一段印象深刻的經歷：她與朋友進入精品店，櫃姐說要「進去看看」，結果一走就是五到十分鐘，幾人只能站在原地等候，彷彿被晾在一旁「罰站」。陶晶瑩分析，品牌從進門動線、等待流程到說話方式，都可能是一種心理操作，讓消費者在不知不覺中被牽著走、受到壓力。這種手法不僅考驗顧客耐性，也凸顯高奢品牌銷售背後的微妙規則。日盛金控千金、名媛關穎聽完後也點頭認同，直言自己完全無法接受這種方式，「我不喜歡花錢還要受氣。」她補充，即便是真的喜歡商品，也不會因為這樣的操作而影響購買決定，「若真的喜歡商品，就算溢價購買也無所謂。」

