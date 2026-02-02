陶晶瑩才參加大S紀念儀式「又接獲袁惟仁死訊」！淚崩：以為你會回來

記者徐珮華／綜合報導

陶晶瑩今（2）日出席大S（徐熙媛）逝世1年紀念雕像揭幕儀式，未料活動結束後不久，便傳出昔日選秀節目《超級星光大道》戰友袁惟仁（小胖老師）病逝消息。稍早陶晶瑩透過社群平台抒發心境，悲痛直呼：「下午剛剛哭過的雙眼，又止不住地流眼淚。」

袁惟仁病逝，享年57歲。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

陶晶瑩回憶紀念儀式充滿對大S的思念，具俊曄身穿大S 27年前送的大衣現身，S媽（黃春梅）也分享大S送的鞋子， 小S與蔡康永則含淚又幽默地主持活動。儀式結束後，眾人依循大S生前喜愛的氣氛，正準備開心聚餐時，她卻突然接獲袁惟仁病逝噩耗，情緒再度潰堤。

陶晶瑩參加完大S紀念儀式，便接獲袁惟仁死訊。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

陶晶瑩坦言，原以為袁惟仁病況有望好轉，「你真的……唉，我知道你累了、也知道家人的辛苦，只是曾經有過一點點期盼，以為你會再回來、一起唱歌、打麻將，互相虧一下……。」她也感謝袁惟仁留下的音樂作品，以及過去在節目中的默契配合，不捨送別喊話「離苦得樂，願你安息」。

