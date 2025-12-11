陶晶瑩扮虎姑婆獻聲！北流耶誕小鎮 大咖YTR、金曲樂團都來了

記者徐珮華／台北報導

臺北流行音樂中心年度冬季企劃「2025北流耶誕小鎮」今年以全新主題「耶誕老公公不在家」盛大回歸，將於12月13日至12月28日在文化館、 SUB舞台與全園區打造期間限定的耶誕故事小鎮。今年特別串聯16家園區店鋪，推出25場免費音樂演出，曲風涵蓋爵士、雷鬼、電子、饒舌、搖滾、民謠與古典等類型。

北流董事長黃韻玲（中）為耶誕樹點燈。（圖／北流提供）

本次演出邀集多位重量級音樂人與跨界創作者加入，屢獲金曲肯定的爵士鋼琴家許郁瑛（YuYing Hsu），將以融合即興、電子與原創作品的鋼琴語彙，展現其擅長的聲響冒險。以音樂內容為主、擅長以多種樂風翻玩網路迷因的YouTuber小尾巴，則以融會生活觀察的詞曲創作、結合網路文化的音樂編排，帶來兼具趣味與音樂性的限定舞台。

小尾巴將為北流耶誕小鎮帶來兼具趣味與音樂性的演出。（圖／北流提供）

由DJ與布袋戲共演的「臺語大聯盟 民生電氣 DJ ChiLL X 蘇俊穎掌中木偶劇團」，以經典臺語流行歌曲、布袋戲操偶與DJ文化激盪出全新臺味。DJ ChiLL以強烈律動與舞台能量聞名，蘇俊穎掌中木偶劇團則以當代語彙呈現布袋戲魅力，兩者聯手打造今年最具娛樂性的跨界演出。

此外，獲金曲、金音獎肯定的搖滾樂團「百合花 Lilium」，以融合南北管、月琴念歌與多元曲風的臺語搖滾展現新世代臺灣音樂精神。從《燒金蕉》、《不是路》到2024年最新專輯《萬事美妙》，持續突破類型邊界，將在耶誕小鎮帶來充滿文化能量與現場魅力的演出。

「百合花 Lilium」將登上小鹿亂撞舞台。（圖／北流提供）

特別企劃《虎姑婆與他的朋友》、朱宗慶打擊樂團2、國小合唱團報佳音也將登場。其中，富邦文教基金會開發的《虎姑婆與他的朋友》是亞洲第一個專為6至10歲兒童打造的流行音樂節目，由陶晶瑩為虎姑婆配音，以9首原創歌曲陪伴孩子面對恐懼、勇敢表達感受，透過「孩子看見孩子」的視角，打造寓教於樂的節慶舞台。

