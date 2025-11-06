陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由

陶晶瑩不認同粿粿把婚姻瑣事當作出軌的理由。(陳俊吉攝、粘耿豪攝)

女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。

陶晶瑩4日在網路節目《陶色新聞》評論這起三角爭議，她對於粿粿聲稱扛下家計有許多問號，「夫妻之間有時候就是互相，誰賺多一點多付一點，如果你愛這個家、為了這個家，我覺得無可厚非。」而來自醫生世家的范姜彥豐，家境殷實，陶晶瑩認為，范姜跟粿粿、王子求償，顯然不是為了錢，而是爭一口氣、想要有個交代。

陶晶瑩也有注意到，粿粿、王子尚未被抖出不倫前，在社群的互動就很沒邊界感，「我看到那些留言都嚇死了。」至於粿粿、王子在美國行Vlog公然調情，陶晶瑩批：「真的很刺激人，這麼明目張膽我覺得有點『吃人夠夠』。」陶晶瑩舉自己當例子，通常她的三位牌友都是男生，假設在桌底下不小心碰觸到別人的腳，她會立刻縮回，也會避免任何的肢體接觸。

被問到是否認同粿粿抱怨婚姻瑣事成為出軌的理由？陶晶瑩秒答：「當然不認同啊，因為出軌就是傷害很多人。」假設粿粿在婚姻裡受委屈，就好好跟范姜彥豐聊聊。陶晶瑩也認為，粿粿、王子和范姜彥豐都不夠成熟，但她很同情被背叛的范姜彥豐。

