陶晶瑩批粿粿外遇王子「呷人夠夠」 直言「調情留言」看不下去

陶晶瑩談論粿粿外遇王子一事。翻攝飛碟聯播網 YouTube

女星陶晶瑩近日在Podcast節目《陶色新聞》中與資深媒體人吳小帽談論時事，近期演藝圈范姜彥豐指控妻子粿粿外遇王子一事自然是最熱門的話題之一，兩人也針對此事分享了自己的看法。

陶晶瑩提到，看到范姜彥豐到網紅天后闆妹得直播其實是感到有點傻眼，因為他還在直播中喝了飲料「小王秘蜜粿果綠」，讓有些人從力挺他的立場變成有點反感，陶晶瑩也提到，因為通常在事情風頭上，當事者通常會躲起來，沒想到他上直播拿家務事消費老婆跟自己。吳小帽分享想法，可能范姜彥豐事前不知道有喝飲料這環節，他來不及反應，只能順著直播流程進行。

廣告 廣告

吳小帽表示，在這個時間點去上直播是很奇怪，不過天后闆妹的直播可能很多人看，可以讓范姜彥豐講出想講的話，陶晶瑩問道：「她有講什麼嗎？」吳小帽回應：「他說『我幾乎要失去愛人的能力』，還有他必須要講出來才能往前走，大概是這樣。」

范姜彥豐（右）與天后闆妹一直都有工作上的往來。翻攝天后闆妹IG

事件演變到有出軌證據的地步，陶晶瑩認為，不倫當然是對家人、配偶的傷害，但年輕一輩處理方式，可能沒想到鬧上檯面其實是「玉石俱焚」的，沒有想到家人長大後該怎麼辦。陶晶瑩也提到大家討論的重點之一：邊界感，坦言看到王子、粿粿那些講到「啪啪啪」、「想吃另一個」的留言真的覺得「嚇死了」，直言：「那些留言我都看不下去。」

網友留言問道：「那你認為粿粿抱怨那些婚姻瑣事成為出軌理由嗎？」陶晶瑩說：「我當然不認同啊！」她進一步表示：「不是說結了婚就不能離婚，而是說『你怎麼處理』，比如說你有你的委屈，你有你的什麼，那你就好好談啊，你就說『不好意思，我覺得你這樣的態度，可能會覺得我們夫妻沒有同心，我入圍了，你是不是可以陪我去？你應該也是不是可以為我感到高興，我覺得你也很優秀，只是現在還沒有被看到。』就是夫妻之間的那種協商跟互相，對方發光的時候，你能夠在暗處就是backup，我覺得那個是非常重要的事情。」

陶晶瑩也以自身經歷分享，「我女兒有時候現在會怪我，她說：『媽媽，你們都拍一些醜照，妳知道那個是留下黑歷史，讓我很困擾嗎？』」她也提出自己的看法，大嘆一口氣說：「你知道有時候小孩子不懂事，有可能是他爸媽在聊天，然後他就去學校說『聽說你爸媽怎樣、怎樣』，就直接對著人家的小孩，那個傷害會很深啦。」

直播留言區湧入大批留言，陶晶瑩回答：「我不認同出軌這件事啊。」有留言說聽起來像主持人在譴責范姜彥豐，陶晶瑩澄清，沒有在譴責，「當然這3個人都不成熟，只是當然范姜是就是被綠的那一個，我覺得當然也很同情他，就是覺得小孩將來會很可憐啦，應該說兩個不成熟的人這樣子，然後去做出這樣的事情，而且這麼明目張膽，我覺得有點呷人夠夠（台語，意指欺人太甚），真的呷人夠夠。」吳小帽表示認同，「所以被綠的人才要賠償啊。」陶晶瑩：「是啊，是啊。」

陶晶瑩無奈，覺得家人是最可憐的。翻攝飛碟聯播網 YouTube



回到原文

更多鏡報報導

等了2週！謝侑芯命案逆轉翻盤成謀殺 大馬高官親吐調查關鍵

「醫界王陽明」三婚又亮紅燈！賴弘國刪光夫妻合照疑似默認婚變

專訪／「真免役非閃兵」！張豐豪心臟出問題曝演高中生代溝 內向戴雅芝目睹霸凌會衝去摔人！