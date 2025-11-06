陶晶瑩批粿粿、王子「吃人夠夠」 嘆婚姻瑣事並非出軌理由

藝人「粿粿」江瑋琳因遭指控婚內出軌「王子」邱勝翊形象翻車，但她1日在聲明影片中稱老公范姜彥豐一談離婚就開口向她求償1600萬，也提到自己付了買房頭期款與房貸的多數費用、感到委屈的事，引發熱議。對此，陶晶瑩近日在廣播節目《陶色新聞》直批粿粿與王子「吃人夠夠」，且不認同女方以婚姻瑣事作為出軌的理由。

陶晶瑩（右）不認同粿粿將婚姻瑣事當作出軌王子的理由。（圖／翻攝自粿粿、陶晶瑩臉書）

廣告 廣告

針對粿粿聲稱負擔較多家用一事，陶晶瑩認為「夫妻之間有時就是互相，誰賺多一點多付一點，如果你愛這個家、為了這個家，我覺得無可厚非。」當被問及是否認同以婚姻瑣事為出軌理由時，她毫不猶豫地回應：「當然不認同啊！因為出軌就是傷害很多人。」也提到若粿粿在婚姻中真的感到委屈，應該先與范姜彥豐好好溝通。

陶晶瑩（左）談論粿粿與王子的不倫戀。（圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube）

陶晶瑩稱3位當事者可能都還不夠成熟，不過她很同情被背叛的范姜彥豐。關於范姜彥豐疑向粿粿要求離婚賠償金一事，陶晶瑩分析，雖然范姜彥豐家境不錯，也曾被拍到疑似開保時捷，但他求償可能並不是真的為了錢，「而是想爭一口氣，有一個交代。」

此外，陶晶瑩直言在粿粿與王子被爆出不倫戀前，在社群媒體上的互動其實已經越界，「我看到他們那些留言都嚇死了。」對於兩人在美國行Vlog中的互動，她直批：「真的很刺激人，這麼明目張膽我覺得有點『吃人夠夠』。」

陶晶瑩以自身經驗舉例，表示她的牌友通常都是3位男性，若在打牌時不小心有肢體接觸，她會立刻退後，「如果有人的腳往前不小心碰到我，我就會立刻退後，摸牌有時候不小心摸到對方手，就知道說下次自己小心一點。」強調會避免任何不必要的肢體接觸。

延伸閱讀

王子再發聲明3招「賣慘」 律師曝范姜「不同意分期付款」原因

爆粿粿是「家寧翻版」！網紅嗆：一毛沒給范姜 結果被反噴

范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳