陶晶瑩拼了！大巨蛋獻唱民歌 秒帶女兒南下追TWICE

陶晶瑩現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」。（圖／中華音樂人交流協會提供）





「臺北大巨蛋民歌大團圓」今（22日）重磅登場，邀來74位民歌歌手華麗齊聚，透過「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題橋段巧妙串聯，以122首金曲接力打造七小時帶領全場歌迷穿越時光。陶晶瑩今天以華語中生代歌手的身分出席，還帶著女兒荳荳上台，並透露唱完後要趕往高雄看TWICE。

陶晶瑩今天以華語中生代歌手的身分出席，一連演唱張雨生的〈天天想你〉跟蔡藍欽的〈這個世界〉兩首民歌，開場開玩笑說：「剛剛唱的還可以嗎？老實說我今天是資歷最淺的小妹，所以被發配邊疆。」接著說：「我從小聽民歌長大，吳楚楚先生是我出道時的老闆，雨生的歌也跟民歌有些淵緣，我們都是受民歌薰陶開始創作的。」

廣告 廣告

陶晶瑩邀請女兒荳荳上台，並透露要南下支持TWICE。（圖／中華音樂人交流協會提供）

陶晶瑩邀請女兒荳荳上台，並透露要南下支持TWICE。（圖／中華音樂人交流協會提供）

接著陶晶瑩請女兒荳荳上台打招呼，母女倆同台互動逗趣，她笑說：我等等要陪我女兒去高雄看TWICE ，但我跟她說，請先陪媽媽來臺北大巨蛋，看我那個年代的TWICE！」

【更多東森娛樂報導】

歌手鼻腔竟出現腫塊！緊急切片檢查 證實全面停工

人妻女優突宣布停工！「自爆恐染梅毒」 崩潰：為什麼

羅志祥爆結婚生子！經紀公司大動作出手 聲明一次看