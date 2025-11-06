陶晶瑩挺范姜彥豐！批粿王「吃人夠夠」 揭求償目的

陶晶瑩在網路節目談范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）和王子的三角關係。（圖／翻攝自《陶色新聞》YouTube、粿粿IG）





男星范姜彥豐日前爆出妻子粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）不倫戀，掀起各界討論，陶晶瑩在網路節目談及此事時，也直指兩人「吃人夠夠」，並且分析范姜彥豐求償主要是想爭一口氣。

陶晶瑩在網路節目《陶色新聞》談及「粿王戀」時候，對於粿粿聲明前面提及自己扛下許多家計一事，感到疑惑並表示：，「夫妻之間有時候就是互相，誰賺多一點多付一點，如果你愛這個家、為了這個家，我覺得無可厚非。」

對於范姜彥豐討要1600萬以及贍養費，認為出身醫生世家的他家境殷實，會求償這筆金額，主要是想要爭口氣，讓兩人給自己一個交代。

陶晶瑩也說在被爆出不倫前，粿粿和王子在社群毫無邊界感的對話，就讓她十分心驚，而兩人在美國行Vlog中公然調情的言行舉止，直言：「真的很刺激人，這麼明目張膽我覺得有點『吃人夠夠』。」身為人妻的陶晶瑩也拿自己舉例，像是她的三位牌友都是男生，如果在桌底不小心碰到對方的腳，一定是馬上縮會，避免任何的肢體接觸。

另外，陶晶瑩被問到是否認同粿粿抱怨婚姻瑣事稱為出軌理由，直言：「不認同」，出軌就是傷害到很多人，假設粿粿覺得在婚姻關係中受委屈，她應該要和范姜彥豐好好溝通。



