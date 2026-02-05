陶晶瑩揭袁惟仁生前夯曲版稅已賣斷！ 吳宗憲心疼「才匯大筆金額」到基金會

陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中聊起多年好友袁惟仁（小胖老師）的近況，一度哭到哽咽。她心疼透露，袁惟仁許多經典作品的版稅早已賣斷，就算好友們想透過點歌的方式幫忙，也無能為力，只能改以成立基金會的方式，協助支付他生前的醫藥費。

2 日，陶晶瑩在一次聚餐中突然得知袁惟仁的死訊，當下她抱著康康痛哭。她也回憶，其實在合作《超級星光大道》之前，兩人早已是交情深厚的好友。袁惟仁生病後，最棘手的問題就是經濟狀況，許多藝人朋友曾想透過點播他創作的歌曲，替他增加版稅收入，但陶晶瑩無奈表示：「很遺憾，聽說他的版稅已經賣斷，所以再怎麼唱，他也拿不到。」

她坦言不確定是否所有作品都已賣斷，但包括袁惟仁為她創作的〈離開我〉、〈那些日子〉等經典歌曲，版權權利疑似都已不在袁惟仁手中。

當時陶晶瑩、張宇、十一郎、黃韻玲、陳子鴻、巫啓賢、吳宗憲、康康等多位好友立刻成立群組，並固定匯款至基金會。「這七、八年來，這群朋友一直默默在經濟上支持小胖的家人，負擔他的醫藥費與孩子的學費。」這份超越名利的情誼，也成了袁惟仁病榻上最重要的依靠。而吳宗憲4日受訪也透露，才剛匯款大筆金額到基金會，沒想到袁惟仁沒多久就離開了。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導