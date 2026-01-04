陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
娛樂中心／綜合報導
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」
陶晶瑩近日在廣播節目《陶色新聞》聊到林俊傑認愛消息突然偷笑，讓資深媒體人吳小帽忍不住追問原因，陶晶瑩起初賣弄神秘表示不能說，後來則坦言自己曾在機場偶遇林俊傑與七七，「有一次在機場的時候，然後有家長這樣子」，陶晶瑩透露，當時她察覺兩人是情侶關係，眼神不小心飄了一下，不過她並沒有多問，簡單與林俊傑打完招呼就走了。
林俊傑出道至今感情世界始終低調，這次大動作認愛，七七的一舉一動備受外界關注。週刊也爆料指出，七七去年6月曾來台煲愛，當時她在一輛豪華保母車以及保鏢的護送下前往台北一家知名火鍋店用餐，全程受到公主般的對待。林俊傑認愛後，有網友瘋猜七七是否已經有孕，不過，林俊傑經紀公司回應：「目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」
更多三立新聞網報導
司曉迪爆吳亦凡「幫她擦屁股」...震撼內容瘋傳！男星深夜被點名涉家暴
露營鄰帳開趴到半夜！身分曝光竟是《流星花園》女星 網全怒了
2億家產遭親姊掏空！62歲玉女歌手突現蹤台南 「驚人近況」曝光
謝京穎懷雙馬寶辦性別趴！貼文1細節疑洩寶寶性別 網狂猜「這答案」
其他人也在看
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 23
陸網美自爆睡過檀健次！「對話紀錄4線索」全符合 工作室急發聲
陸網美自爆睡過檀健次！「對話紀錄4線索」全符合 工作室急發聲EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 1
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
陶晶瑩早知情！機場直擊「林俊傑同行七七 」雙方對眼反應曝
44歲金曲歌王林俊傑去年底無預警在社群平台公開戀情，認愛小21歲的中國網紅女友「七七」，消息一出立刻引發熱議，也獲得不少圈內外祝福。近日，主持人陶晶瑩也在節目中鬆口，透露其實早在林俊傑官宣前，就曾在機場巧遇這對戀人。陶晶瑩於網路節目《陶色新聞》談及林俊傑認愛一事時，忍不住邊說邊笑，引起一旁搭檔吳小帽自由時報 ・ 12 小時前 ・ 2
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
林俊傑罕見認愛 陶晶瑩曝機場巧遇「早看出」兩人交往
【緯來新聞網】44歲金曲歌王林俊傑近日罕見在媽媽70歲生日上公開女友身份，因過去林俊傑甚少正面回應緋緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
搶錢？北市萬華知名小火鍋店「房租暴漲60%」 不堪成本宣布歇業
即時中心／林耿郁報導台灣高房價、高房租是許多人心中的痛，如今又驚傳一家受歡迎的老店即將熄燈；北市萬華區知名小火鍋店「台灣的鍋」，近期不堪房東一口氣調漲房租六成，宣布將於2月底關門，消息一出引發在地居民譁然與惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 1
魔嫂司曉迪「睡頂流男神」 檀健次傷最重！5項線索全對上了
網美司曉迪從2日至3日毀滅性爆料「所有頂流都睡完了」，包含男星鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人都中槍，所屬工作室紛紛發聲明否認。其中，網友認為檀健次傷最重，他剛發布新單曲《PROOF》的MV，且因演出《長相思》、《獵罪圖鑑》正值演藝事業上升期，工作室這回不惜「下重本了」洗白。太報 ・ 10 小時前 ・ 2
腿疑受傷！陸20歲女網紅流浪柬埔寨街頭 家人報警才知她已出國
大陸有網友近日發文稱，一名20歲陸籍吳姓女網紅流浪柬埔寨街頭。根據網上照片，該女子面容憔悴、腿部疑似受傷。女子的父親吳先生看到畫面向警方報案後才得知，女兒去年4月就已前往柬國，但家人一直以為她在浙江工作。他表示，「希望孩子平安回來」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
郭富城嫩妻出手闊綽！現蹤上海掃貨黃金 「3大袋戰利品」估破百萬
香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在去年（2025）11月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，產後回歸的方媛也曬出在上海逛金飾店的影片，其中她展現驚人購買力也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 19
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
Nana母女奮力制止歹徒！加害者反控殺人未遂 警方說法讓全網暴動
韓星Nana驚傳住宅遭歹徒闖入，母女奮力自保卻反遭反告，引爆輿論譁然。警方與經紀公司接連出面澄清，事件真相也逐漸浮上檯面。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
新竹人妻偷吃前科犯「開房要3次」！走路姿勢被抓包 丈夫滿頭綠
（記者洪承恩／綜合報導）新竹一名在影城擔任副理的人妻，婚後與丈夫育有兩名子女，卻在婚姻期間與一名有前科的男子發 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 11
中國26歲正妹「流浪柬埔寨街頭」滿臉憔悴 老父淚：她騙我在浙江上班
近日社群媒體瘋傳一名擁有數萬粉絲的26歲福建正妹網紅，滿臉憔悴地流浪在柬埔寨街頭，腿部疑似骨折受傷，手中還握著一張電腦斷層（CT）掃描照片。該名女子的父親悲痛表示，女兒先前一直聲稱在浙江打工，直到家屬報警後才驚覺，她早在去年4月就已離境前往柬埔寨。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3
凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度
中央氣象署今（3）日下午發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明（4）日上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警報。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
42億元豪宅遭持刀入侵！女星遭兇嫌反控「殺人未遂」堅強發聲了
曾獲選「世界第一美」、女團After School前成員的南韓女星Nana（本名林珍兒），位於京畿道九里市的豪宅，2025年11月15日遭劫匪持刀闖入，當時只有她和媽媽兩人在家，母女倆和搶匪爆發激烈的肢體衝突，最終成功將嫌犯壓制。該名小偷被依「特殊強盜傷害」起訴，豈料，他反過來控告Nana殺人未遂及傷害罪，且寫了5張信聲稱「被Nana施暴」。太報 ・ 3 小時前 ・ 3
A-Lin跨年語錄暴紅！從台東跨年到《歌手》 天然ㄎㄧㄤ史一次被翻出
天生歌姬A-Lin隨著跨年影片被大量轉傳，網友也翻出她過往最經典的「天然呆事故」，其中一幕正是A-Lin去年重返《歌手2025》舞台後，在幕後訪談意外唸出「肖戰微博改名」，當場讓工作人員笑到失控，畫面曝光後再度被封為名場面。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 8
150架戰機癱瘓委內瑞拉防空系統！美軍直搗黃龍逮馬杜洛 委國官員：40軍民死亡
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國昨（3）日對委內瑞拉發動大規模軍事行動，派出超過150架戰機空襲多處機場與軍事設施，迅速癱瘓防空系統，並直搗總統府...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 34
大讚床技第一！司曉迪自爆被檀健次邀共度春宵 網挖「4線索」全符合
中國網紅「司曉迪」日前毀滅式爆料中國多位男星，還自稱「頂流全睡完」，引起軒然大波，其中，以《獵罪圖鑑》、《長相思》走紅的檀健次也在名單之中，雖然檀健次發聲否認，不過網友對比5條線索，發現幾乎全部符合，引發外界聯想。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4