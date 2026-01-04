陶晶瑩早知情！機場直擊「林俊傑同行七七 」雙方對眼反應曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕44歲金曲歌王林俊傑去年底無預警在社群平台公開戀情，認愛小21歲的中國網紅女友「七七」，消息一出立刻引發熱議，也獲得不少圈內外祝福。近日，主持人陶晶瑩也在節目中鬆口，透露其實早在林俊傑官宣前，就曾在機場巧遇這對戀人。

陶晶瑩於網路節目《陶色新聞》談及林俊傑認愛一事時，忍不住邊說邊笑，引起一旁搭檔吳小帽的好奇追問。她起初還刻意賣關子，隨後才坦言，曾在機場遇見林俊傑與七七同行，「有一次在機場的時候(遇到兩人)，有家長也有宣傳在」，當下雙方對到眼，她僅簡單打了招呼便離開，笑說：「我就打完招呼說玩得愉快就走了。」也直言當時已感覺兩人互動不像普通朋友，幽默自誇：「看我嘴巴多緊，都沒有講。」

廣告 廣告

林俊傑這回罕見認愛，在公開戀情時，也同步分享對愛情與家庭的感觸，寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

30歲網美毀滅性爆料！睡完中國頂流男星 床技第一名被爆是他

福原愛親揭離婚主因！認與江宏傑家人有隔閡 「母親無法見孫」成心結

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

法籍作家遇困發文「1小時內獲救」 吉雷米感動發聲：台灣人很善良

