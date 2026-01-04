陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊

娛樂中心／綜合報導

44歲林俊傑（右二）認愛小20歲網紅女友七七（左一）。（圖／翻攝自林俊傑IG）

金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」

陶晶瑩（左）透露曾在機場偶遇林俊傑與女友七七，且當時已有家長同行。（圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube）

陶晶瑩近日在廣播節目《陶色新聞》聊到林俊傑認愛消息突然偷笑，讓資深媒體人吳小帽忍不住追問原因，陶晶瑩起初賣弄神秘表示不能說，後來則坦言自己曾在機場偶遇林俊傑與七七，「有一次在機場的時候，然後有家長這樣子」，陶晶瑩透露，當時她察覺兩人是情侶關係，眼神不小心飄了一下，不過她並沒有多問，簡單與林俊傑打完招呼就走了。

陶晶瑩自豪口風緊。（圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube）

林俊傑出道至今感情世界始終低調，這次大動作認愛，七七的一舉一動備受外界關注。週刊也爆料指出，七七去年6月曾來台煲愛，當時她在一輛豪華保母車以及保鏢的護送下前往台北一家知名火鍋店用餐，全程受到公主般的對待。林俊傑認愛後，有網友瘋猜七七是否已經有孕，不過，林俊傑經紀公司回應：「目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」

