陶晶瑩早知林俊傑戀情！巧遇「七七同行林家人」秒懂：看我嘴巴多緊
42歲金曲歌王林俊傑（JJ）去（2025）年12月底無預警認愛小20歲廣東網紅「七七」，消息震驚外界，而陶晶瑩近日也在節目中透露，早在林俊傑宣布戀情之前，就曾在機場巧遇過兩人，當時就已大概看出他們的關係，如今兩人公開認愛，她也直呼：「你看我嘴巴多緊，都沒講！」
林俊傑先前在母親70歲生日之際，於社群平台分享全家為媽媽慶生的畫面，其中七七也出現在合照中，親暱地將手搭在林媽媽身上，關係看似已十分密切，事後經紀公司回應表示：「他現在過得很開心，也謝謝大家的關心。」並強調現階段還是會專注於生活與工作，對婚事暫無計劃。
陶晶瑩近日在節目中透露曾在機場巧遇林俊傑與七七一行人。（圖／翻攝自YouTube @飛碟聯播網）
對此，陶晶瑩近日也在Podcast節目「陶色新聞」中談到林俊傑認愛的消息，她先是突然的笑了一下，讓搭檔吳小帽好奇追問：「幹嘛啊？」接著陶晶瑩則說：「不能講，不是跟懷孕有關的，只是剛好我有遇到過，就是JJ認愛的這個對象，有家長，當然也有宣傳在」。
陶晶瑩提到，當時她在機場遇到林俊傑與七七一行人，雙方對到眼後，她簡單地打個招呼就離開，「我打完招呼說『玩得愉快』就走了，大概有感覺，現在已經認了就很祝福，你看我嘴巴多緊，都沒有講。」
