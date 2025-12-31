「陶晶瑩早知道」林俊傑交往網紅七七 親眼目睹「家長也在」：你看我嘴巴多緊

陶晶瑩（左）日前巧遇林俊傑與女友七七。翻攝飛碟聯播網 YouTube

金曲歌王林俊傑藉由慶祝母親 70 大壽的機會，於29日晚間在社群平台曬出大合照，因照片中出現了小他 20 歲的中國網紅「七七」而引發熱議，被外界視為官宣認愛。藝人陶晶瑩在廣播節目《陶色新聞》中談及此事，坦言自己其實早就在機場巧遇過兩人約會，且當時連家長都在場。

陶晶瑩（左）分享在機場巧遇林俊傑與女友的小故事。。翻攝飛碟聯播網 YouTube

林俊傑罕見認愛小20歲網紅

林俊傑入行多年緋聞不斷，但鮮少公開承認戀情。陶晶瑩在節目中指出，JJ 今年已 44 歲，去年就曾傳出與 24 歲的中國網紅模特兒「七七」相戀，這幾天趁著 JJ 媽媽 70 大壽，他在 IG 分享的慶生合照中，女方大方入鏡，引發網友高度關注。

針對外界好奇女方是否「有喜」，經紀公司則回應 JJ 目前過得很開心，並澄清沒有懷孕。陶晶瑩分析，從經紀公司的回應方式來看，這段戀情確實已經獲得證實。

機場目睹約會細節曝光

陶晶瑩在與嘉賓吳小帽聊到此話題時，意外透露自己其實是這段戀情的目擊證人。她回憶有一次在機場巧遇 JJ，當時他身邊的人正是認愛對象七七，且不只兩人在場，連家長與宣傳人員都隨行。

陶晶瑩形容當時的情境相當逗趣，她說：「我那時候看，眼睛有飄了一下，然後他們也一直看著我，我就打個招呼，說『好，那玩得愉快』就走了。」她笑稱當時其實心裡就大概有底，但基於對圈內好友的尊重，始終未對外透露隻字片語，直呼：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」

陶晶瑩自豪口風很緊。翻攝飛碟聯播網 YouTube

多位藝人近況引關注

除了林俊傑的喜訊，陶晶瑩在節目中也討論了近期演藝圈多則震撼消息，包括曹西平辭世引發的身後事處理問題，以及王月因意外跌倒導致開顱昏迷 5 天的驚險過程。

針對單身藝人的身後事，節目特別連線律師說明法律細節，提醒民眾即便有遺囑，法律上仍有「特留分」規定。而王月目前已清醒並準備接受第二次手術，陶晶瑩也特別提醒聽眾，居家浴室安全與冬季血管保暖的重要性，希望大眾在關心影劇新聞之餘，也能注意自身與長輩健康。



