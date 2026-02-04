陶晶瑩曝大S追思會現場 小S蔡康永「地獄哏」比誰會先死

【緯來新聞網】2月2日是藝人徐熙媛（大S）逝世滿一週年的日子，丈夫具俊曄特別選在這天，於新北市金山為親自設計的紀念雕像舉行揭幕儀式。儘管當天天候惡劣，降下大雨，現場仍湧入眾多演藝圈好友共同悼念，包括主持人陶晶瑩在內。陶表示，當天追思會由小S（徐熙娣）與蔡康永擔任主持，兩人延續過往節目中的無禁忌風格，讓原本哀傷的氣氛不時轉為輕鬆，現場甚至傳出笑聲。

大S追思會有哭有笑。（圖／記者許方正攝）

陶晶瑩在事後於社群媒體分享當天感受，她提到清晨自台北出發前往金山的途中，沿路風雨交加、海浪翻湧，讓人難以想像具俊曄如何日復一日走過這段孤寂的旅程。她形容當日親友齊聚一堂，不僅是為悼念大S的離去，也共同見證了這座象徵純真少女、仰望台北方向的雕像完成。



在揭幕儀式中，陶晶瑩觀察到具俊曄所穿的卡其色外套，正是27年前徐熙媛贈送給他的禮物。她也提到，徐媽媽當天開心展示女兒送的鞋子，而儘管風雨無情灑落現場每一人身上，主持人小S與蔡康永仍以含淚帶笑的語調主持儀式，並時而穿插具有黑色幽默色彩的橋段，緩和了全場氣氛。



在追思會的過程中，主持人蔡康永與小S延續一貫的輕鬆風格，試圖以幽默紓解哀傷氣氛。陶晶瑩回憶，蔡康永當場打趣表示「你也可以立銅像啊」，小S則笑說「我老公應該會出錢吧」。



話題隨即轉折，小S反虧蔡康永「你不要再講了，你應該會比我先吧？」此時，現場又有人接話補刀：「不會啦，台下有很多年紀比你大的。」原本眾人不敢輕易發笑，但在看到徐媽媽也露出笑容後，嚴肅的氛圍頓時變得溫暖而輕鬆。陶晶瑩形容，這正展現了S家一貫坦率又不失幽默的風格。

