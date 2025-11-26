陶晶瑩朝聖TWICE淚崩！公開「子瑜私訊對話」演唱會後1暖舉曝光

記者徐珮華／綜合報導

韓國女團TWICE本月22、23日首度來台舉辦演唱會，台灣成員周子瑜出道10年終於回家鄉演出，感動不少歌迷。與子瑜一家交情深厚的陶晶瑩，日前陪著女兒荳荳到場朝聖，感動直呼：「台灣跟韓國的距離1750公里，想不到3個小時的飛行，TWICE卻走了10年才走到。」她坦言自己在演唱會上忍不住落淚，並分享與子瑜的私訊對話。

周子瑜首度回台開唱圓滿落幕。（圖／翻攝自周子瑜IG）

陶晶瑩近日在廣播節目《陶色新聞》分享，23日看完台北大巨蛋「民歌大團圓」後，立刻南下高雄世運追星。身兼演藝圈前輩、子瑜好友與TWICE粉絲等多重角色，她坦言平時會與女兒客觀分析演唱會編排；只是這次子瑜終於回家，這份特殊情懷讓她完全無法理性，「我有傳（訊息）給子瑜說『前一天我光刷影片已經刷到哭了』，更何況是現場的感動。」

陶晶瑩與女兒朝聖TWICE演唱會，並在節目中分享心情。（圖／翻攝自陶晶瑩IG）

陶晶瑩與女兒朝聖TWICE演唱會，並在節目中分享心情。（圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube）

此外，陶晶瑩也透露演唱會結束後，與女兒、好友和子瑜、Momo、Sana在同一間火鍋店用餐，雖然未打擾坐在包廂的子瑜和隊友們，「但後來她們端肉給我們，我嚇一大跳，女兒一定覺得有（特別甜）。」

