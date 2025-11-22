陶晶瑩為TWICE拚了！大巨蛋「秒飛奔南下應援」送早餐力挺子瑜
記者林汝珊／台北報導
韓女團TWICE 22、23 日連兩天登高雄世運主場館開唱，台灣成員周子瑜出道 10 年首度唱回家鄉，意義非凡。陶晶瑩今（22）日稍早在台北大巨蛋參與「民歌大團圓」演唱會，結束後立刻帶著女兒荳荳火速南下高雄朝聖，還貼心準備高雄在地早餐店的飯糰、蛋餅送給 TWICE 團員，以行動力挺子瑜。
陶晶瑩曬出應援小物與子瑜扇子，笑稱雖然白天滿檔工作，但仍拚場飛奔南下，「陪女兒到 TWICE 所在的城市高雄，到處拍照、打卡，為她們歡呼、為子瑜尖叫！」她更透露當天一早已把高雄早餐送到團員手中，希望女孩們補充能量、開心開唱，讓粉絲直呼「真的太暖了！」
其實陶晶瑩與子瑜一家人私下交情深厚，過去外界以為她「陪女兒追星」，她曾發文澄清表示某年跨年，荳荳想造訪子瑜父母在台南開的咖啡廳，一家人因此與子瑜家建立友誼。之後更被子瑜媽媽邀請到韓國旅遊，並透露子瑜會在場，讓荳荳又驚又喜。
