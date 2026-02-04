陶晶瑩爆袁惟仁「版稅疑賣斷」 演藝圈星友低調金援8年

陶晶瑩認為袁惟仁名曲的版稅遭賣斷，即便在KTV狂點他的歌，也無法增加他的收入。（張祐銘攝）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2日在台東病逝，曾跟他合作過節目《超級星光大道》的主持人陶晶瑩，昨（3日)在節目《陶色新聞》強忍悲痛悼念袁惟仁，也質疑對方生前創作的經典歌曲，版稅疑似早已「賣斷」，讓原本想透過KTV點歌來增加他收入的圈內友人們愛莫能助。

陶晶瑩透露，袁惟仁2018年病倒後，許多演藝圈朋友去KTV聚會時，都會刻意狂點小胖老師的歌，希望能增加對方的版稅收入，進而補貼到醫藥費。豈料，陶晶瑩感慨道：「很遺憾，聽說他的版稅已經賣斷，所以再怎麼唱，他也拿不到。」 她舉例，當年袁惟仁為她量身打造的〈離開我〉、〈那些日子〉等金曲，版權似乎都不在他手上，讓好友們相當難過。

儘管如此，陶晶瑩提到袁惟仁臥病期間，藝人張宇、十一郎、陳子鴻、黃韻玲、巫啟賢、吳宗憲、康康等好友，都有默默集資，共同負擔袁惟仁的孩子學費與生活開銷。



陶晶瑩說，和袁惟仁早在合作《超級星光大道》之前就有私交，當時她還單身，創作歌曲〈離開我〉時，袁惟仁約她在咖啡廳碰面，認真地帶著筆記本與鉛筆紀錄她失戀的細節，果真寫出具有畫面感的好歌。另外， 袁惟仁常去她的工作室邊打麻將邊聊音樂，甚至曾借走她一整套平克佛洛伊德（Pink Floyd）的CD至今未歸還。回憶起兩人在《超級星光大道》的合作時光，陶晶瑩爆料袁惟仁在評審席上非常嚴格，有時候覺得他太毒舌，她就會關掉麥克風偷罵「屁咧、死小胖」，嚇壞參賽者。

陶晶瑩最後感性說道，雖然對袁惟仁不愛惜身體感到生氣，但看著他受苦多年，離開也算是解脫，希望他能「離苦得樂」，並呼籲大家珍惜當下，不要留下遺憾。

