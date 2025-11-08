陶晶瑩狠批粿粿婚內出軌 點名范姜彥豐「這件事」：對形象扣分
【緯來新聞網】藝人陶晶瑩近日在廣播節目《桃色新聞》針對范姜彥豐指控妻子粿粿與男星邱勝翊婚內有染的事件發表意見。她直言，若當事人真的在婚姻存續期間另結新歡，「這行為真的讓人難以接受」，並強調不能用婚姻不合就合理化出軌。另外，陶晶瑩也提到范姜彥豐先前上網紅闆妹直播「這一點有點扣分」。
粿粿婚內出軌。（圖／翻攝IG）
陶晶瑩進一步談到，范姜彥豐日前與網紅「天后闆妹」開直播時，手拿一杯名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，且面露笑容評價「很好喝」。陶直言，這樣的舉動可能會讓觀眾覺得他正在「拿自己的婚姻開玩笑」，甚至感覺像在消費婚姻，恐怕會對個人形象扣分。不過，她也提到藝人面對現場突發情境有時不得不配合，否則太冷靜會被指情感不足，太投入又會被質疑蹭熱度。
此外，陶晶瑩也點出范姜與王子在危機處理上的明顯差異。她認為，王子選擇沉默，不回應爭議；相對地，范姜選擇透過直播主動發聲，試圖掌控輿論走向。她分析，這反映了當代社群媒體時代下兩種風格的典型應對策略。但也提醒，一旦公開表態的時間點或用詞稍有不當，很可能引發反效果，讓當事人形象受損。
