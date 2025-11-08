陶晶瑩評粿粿出軌！點名范姜彥豐1舉動扣分 「像在消費婚姻」
〔記者邱奕欽／台北報導〕陶晶瑩近日在節目中針對范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊發表看法，她直言「公然偷情真的有點吃人夠夠！」不認同以婚姻瑣事作為出軌藉口。不過，陶晶瑩同時也對范姜彥豐日前在直播中「喝小王粿果綠」的舉動提出質疑，認為這樣的畫面容易被解讀為「消費婚姻」，恐怕對形象造成反效果。
陶晶瑩日前於飛碟電台節目《桃色新聞》上表示，范姜彥豐與網紅「天后闆妹」合體開直播時，當場喝下被命名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還露出笑容稱「好喝耶！」她認為「很多人會覺得他在消費自己的婚姻、消費老婆，甚至把傷痛變成娛樂效果，這對他形象來說非常扣分。」不過她也語帶保留，認為范姜彥豐當下可能臨時被Cue，不得不順勢配合，「藝人面對突發狀況真的兩難，太冷靜會被說沒情緒，太配合又被說炒話題。」
陶晶瑩進一步分析王子與范姜彥豐兩人面對風暴的態度差異，指出「這是新媒體時代典型對比案例」，認為王子選擇沉默避風頭，范姜彥豐則主動配合直播掌握發言權，這是兩種完全不同的危機處理方式。她直言，在社群時代「沉默已不再有效」，但若表態時機與語氣拿捏不當，就可能反被誤會、造成形象反噬。
更多自由時報報導
粿粿婚外出軌遭經紀公司除名解約？ 不倫王子工作驟減
王子再發聲被點破「3招賣慘」 律師揭范姜彥豐拒分期真相
理解范姜被戴綠帽的糾結！59歲女星心痛揭露「前夫出軌」偷吃好友
寇乃馨談粿粿出軌「現場拿手機拷問」 黃國倫一臉慌張
其他人也在看
刑事特搜／胞弟替女友出氣引殺機 單純高職女慘遭綁架殺害
24年前，19歲的謝姓女高職生清晨出門後人間蒸發，警方一開始僅以失蹤人口處理，謝的父母無法接受，開著掛滿尋人海報的貨車全台奔走，引發社會關注，讓警方不得不擴大調查，最後透過手機通聯紀錄及基地台定位，鎖定曾與謝弟發生糾紛的呂姓男子犯案，呂男到案後，坦承為了報復謝弟，與友人擄走謝女，將她殺害，並供出埋屍地點，全案宣告偵破。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
告別疲倦人生！養成這5個習慣，每天都神清氣爽
文章也可以用聽的 保持活力與好心情，是邁向健康生活的關鍵。在現代快節奏的生活中，許多人常覺得一天24小時都不夠用，早上起不來、下午提不起勁，彷彿精力總在透支。其實，要讓身體重新充電，而這個秘訣往往藏在每天的小習慣裡。 只要建立幾個簡單、可持續的生活方式，不僅能提升能量與專注力，還能讓身心更平衡、更長壽。 一、規律運動，讓身體自然發電運動是最天然的提神妙方，活動身體會促進內啡肽的分泌，帶來愉悅感與穩定能量，即使只是10分鐘的散步或伸展，也能喚醒全身。上班族可以在工作中穿插活動時間，久坐一整天反而更容易疲倦。 不論是瑜伽、騎單車、跳舞或快走，只要是自己喜歡的運動，都能提升氧氣流通、讓大腦更清醒；重點不是強度，而是持續，規律活動才是長久保持活力的關鍵。 二、均衡飲食，穩定能量來源想維持體力，飲食與營養也很重要，選擇天然食物：多吃蔬菜、水果、全穀、豆類與健康油脂；補足關鍵的營養素：包括鐵、B群與鎂，都有助於對抗疲勞。 別忘了補水分，即使輕微脫水，也可能讓人昏昏欲睡、注意力下降；另外，避免暴飲暴食或靠糖分提神，改以穩定血糖的均衡飲食，能讓能量更持久。 三、睡得好，是最強的恢復力睡眠不足不僅讓人沒常春月刊 ・ 1 天前
粿粿抱怨老公是「徹底的客家人」 范姜花錢方式被說：離婚是遲早的事！
粿粿抱怨老公是「徹底的客家人」 范姜花錢方式被說：離婚是遲早的事！娛樂星聞 ・ 1 天前
蕭美琴現身歐洲議會 與各國議員交流 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，和與會各國議員交流。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 10 小時前
追思對象涵蓋共諜 鄭麗文：每個人都不需為政治信仰付出代價
國民黨主席鄭麗文今天（7日）出席「馬習會10週年研討會」時受訪證實，8日將會參加「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界質疑這項活動的追思對象也涵蓋高階共諜在內，鄭麗文表示，台灣已經民主轉型幾十年，中廣新聞網 ・ 1 天前
三重男為家產爭吵「狠拿刀殺死姐姐」 檢方聲請羈押禁見
新北三重昨（6）日發生一起悲劇，一名60歲的陳姓男子與家人發生爭吵，情緒激動下拿主廚刀攻擊自己姊妹，姊姊傷重身亡。新北地檢署今（7）日晚間依殺人及殺人未遂罪，向法院聲請羈押禁見。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
張家寧母輸慘！Andy挨告誹謗「不起訴確定」洩心聲：真相終被看見
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師與前女友兼昔日夥伴張家寧，因頻道財務糾紛鬧上法院，更遭張母曾淑惠反告加重誹謗及違反個資法，經檢方認定內容屬可受公評事項，罪嫌不足裁定不起訴。面對贏下官司，Andy老師也忍不住透露真實心聲。自由時報 ・ 10 小時前
陶晶瑩批粿粿外遇王子「呷人夠夠」 直言「調情留言」看不下去
女星陶晶瑩近日在Podcast節目《陶色新聞》中與資深媒體人吳小帽談論時事，近期演藝圈范姜彥豐指控妻子粿粿外遇王子一事自然是最熱門的話題之一，兩人也針對此事分享了自己的看法。鏡報 ・ 1 天前
賴總統點名墾丁 當地業者籲：旅宿價格依品質、平假日分級
總統賴清德出席台北國際旅展，提到「國旅有非常大挑戰，因為連續假期多了，如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人會優先選擇國外，所以國旅一定要加油」，以及提到國旅定位，墾丁如夏威夷、大鵬灣如峇里島等說法，貼近一般民眾近年對國旅的看法，恆春半島觀光業者認為，「國旅太貴」需要各地方政府明確將旅宿依「平均房自由時報 ・ 10 小時前
（專訪）周冠威拍「香港三部曲」有藍圖！下一個《十年》講到哭：想拍電影到死
曾執導香港反送中紀錄片《時代革命》的導演周冠威，帶著新作《自殺通告》來到台灣宣傳，恰巧今年是他參與的電影《十年》上映10周年，被問到下一個十年會拍出什麼樣的電影？周冠威表示，希望到時候香港已經好了，能夠帶著小孩講述當年的歷史，跟他講述眼淚的意義。自由時報 ・ 10 小時前
南韓超級男模癌逝享年35歲 生前罹「非何杰金氏淋巴瘤」
南韓模特兒金性燦（김성찬）2013年從時裝秀出道，隔年參賽韓版《超級名模生死鬥》第5季走紅。豈料，他的親哥哥6日證實，金性燦不敵癌症過世，享年35歲。中時新聞網 ・ 10 小時前
追思共諜挨轟敵我不分！鄭麗文喊「邀請時未提吳石」：他不在政治犯定義
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日要出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動紀念的是反對內戰、要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文挨轟敵我不分，今（8）日發聲稱，日前收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
北市大安區靈糧堂驚傳火警 招牌起火幸無人傷
台北市今（7）日發生一起火警，傍晚6時位於大安區和平東路二段上的靈糧堂，招牌突然起火，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，消防人員抵達時火勢已被現場人員及時撲滅，所幸未造成人員受困與傷亡，目前仍在現場逐層搜索排除，起火原因仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 23 小時前
川普控南非白人農民遭迫害 宣布美官員不出席G20
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，由於南非正在發生「人權侵害」情事，美國政府官員將不會出席本月稍晚將在南非舉行的20國集團（G20）峰會。中央社 ・ 9 小時前
茵聲另一半「月收要20萬」 點3原因曝：做不到！
娛樂中心／饒婉馨報導茵聲（鄭茵聲）是YTR「這群人」的成員之一，在演藝事業發展不錯的她，日前上電視節目被問到「談戀愛最在意哪件事」時，她坦言「收入不能差太多，至少真的跟我差不多就好了。」，並表示「至少要20萬」。她也提出自己的經歷，整理出3點會產生的問題。民視 ・ 3 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 7 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前